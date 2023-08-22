Украина планирует захватить Крым с помощью ракет JASSM

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Украина просит у США крылатые ракеты JASSM, чтобы захватить Крым, сообщает Forbes.
«F-16, оснащенные JASSM, могут сыграть решающую роль в реализации долгосрочного плана министра обороны Украины Алексея Резникова по возвращению Крыма «без боя», - прокомментировал ситуацию аналитика аналитического центра RAND Corporation Бринн Таннехилл.
Все дело в том, что ракеты Storm Shadow или SCALP, которые находятся в распоряжении Киева, не совместимы с американскими истребителями F-16.
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