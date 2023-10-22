Украина получила удар с неожиданного фланга, пишут СМИ

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Украина и Израиль стали соперниками в вопросе получения боеприпасов от США. Об этом пишет The New York Times.
В материале статьи говорится, что президент США Джо Байден дал понять, что Вашингтон не ставит одну войну выше другой. Однако некоторое время назад «представитель Министерства обороны заявил, что десятки тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, обещанных Украине, будут перенаправлены в Израиль».
Сообщается, что снаряды это типа необходимы в обоих противостояниях, что может ограничить возможности США удовлетворить спрос.
Ранее президент США Джо Байден сказал, что США обладает достаточными ресурсами, чтобы одновременно поддерживать Украину и Израиль в свете обострения конфликта в Газе.
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Сообщается, что снаряды это типа необходимы в обоих противостояниях, что может ограничить возможности США удовлетворить спрос.
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Екатерина Коршунова