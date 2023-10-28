Украина понесла серьёзные потери в бою на Запорожском направлении

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Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Запорожском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Бригады ВСУ были уничтожены в районе Работино и у населённого пункта Вербовое в Запорожской области. ВС РФ использовали артиллерию и авиацию для осуществления ударов.
Отмечается, что в ходе боёв на Запорожском направлении российскими военными были уничтожены 80 представителей украинской армии, танк Leopard, поставленный Украине из Германии, а также американскую гаубицу M119.
Ранее директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков рассказал, сколько времени потребуется, что полностью денацифицировать Украину по окончании спецоперации.Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Отмечается, что в ходе боёв на Запорожском направлении российскими военными были уничтожены 80 представителей украинской армии, танк Leopard, поставленный Украине из Германии, а также американскую гаубицу M119.
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Анастасия Чинкова