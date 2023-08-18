Украина потеряет Одессу из-за гордыни Зеленского

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Украина потеряет Одессу, если Владимир Зеленский не согласится признать военное поражение, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер на своем YouTube-канале Judging Freedom.
«Уже слишком поздно, Залужный бросает в бой последних людей. Я думаю, что в скором времени ВСУ потерпят поражение на поле боя, и вопрос заключается в том, как они захотят закончить конфликт с политической точки зрения», - прокомментировал ситуацию Риттер.
По мнению эксперта, у российской армии достаточно сил и ресурсов, чтобы продвигаться все дальше, в том числе до Одессы. ВСУ же не могут пробиться даже до первой линии российской обороны.
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Евгения Парфентьева