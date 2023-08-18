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Украина потеряет Одессу из-за гордыни Зеленского

Риттер: Украина потеряет Одессу, если не признает поражение
18 августа 2023, 14:58

Фото: iStock/vadimrysev

Украина потеряет Одессу, если Владимир Зеленский не согласится признать военное поражение, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер на своем YouTube-канале Judging Freedom.
«Уже слишком поздно, Залужный бросает в бой последних людей. Я думаю, что в скором времени ВСУ потерпят поражение на поле боя, и вопрос заключается в том, как они захотят закончить конфликт с политической точки зрения», - прокомментировал ситуацию Риттер.

По мнению эксперта, у российской армии достаточно сил и ресурсов, чтобы продвигаться все дальше, в том числе до Одессы. ВСУ же не могут пробиться даже до первой линии российской обороны.


При этом, уже сейчас Вооруженные силы Украины экстренно отступают из-под Харькова из-за наступления российской армии. По информации эксперта, у армии Украины не хватает оружия и боеприпасов для сдерживания российских сил.

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Воробьёв обсудил с общественниками Электростали помощь участникам СВО
18 августа 2023, 14:51

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Предприниматели Электростали вносят большой вклад в оснащение российских бойцов, участвующих в СВО, необходимым оборудованием. Об этом заявила председатель Центра помощи участникам спецоперации и членам их семей Алсу Булыгина. Она приняла участие во встрече губернатора Московской области Андрея Воробьёва с общественниками городского округа.
«С самого начала мобилизации я возглавила центр. Мы наладили работы с семьями, нашим бойцам активно собираем и направляем помощь. У ребят, которые приходят в отпуск, есть запросы на покупку того или иного дорогостоящего оборудования. Практически на сто процентов мы всё отрабатываем», – поделилась Булыгина
Начальник управления по территориальной безопасности местной администрации Артём Чайковский в первые дни СВ ушёл на передовую добровольцем. Он поблагодарил губернатора за поддержку участников и ветеранов боевых действий, за программы реабилитации для вернувшихся из зоны спецоперации.
 
На встрече подняли вопрос оказания психологической помощи бойцам, которые возвращаются домой с передовой.
«Большое спасибо всему коллективу, который занимается этим. В «Ясенках» мы открыли реабилитационный центр. Он был до известных событий больше ориентирован на старшее поколение. Сейчас мы добавили реабилитацию. Делаем все необходимые тренажёры, строим бассейн, потому что реабилитация часто связана с водой», – отметил губернатор. 
В муниципалитете большое внимание уделяется ремонту объектов здравоохранения, рассказала заместитель главврача Электростальской центральной городской больницы по детству и родовспоможению, врач-педиатр Марина Мамошина. Она отметила, что за последнее время их больница изменилась.  
«Я работаю с прошлого века и видела разное состояние городской больницы. Хочу сказать огромное спасибо за перемены. Это и косметические, и капитальные ремонты. В максимально короткие сроки был закончен инфекционный корпус для размещения больных коронавирусом. Это позволило обеспечить лечение 3 тыс человек», – сказала Мамошина. 
По её словам, сейчас там размещены новые отделения. На первом этаже расположено геронтологическое. Начался капремонт бывшего детского соматического отделения, здание которого построили ещё в 1997 году. Медиков обеспечивают коммерческим и служебным жильём.  
 
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#московская область
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#сво
#спецоперация
#реабилитация
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На Украине сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье
«Страна.ua»: В подконтрольном Киеву Запорожье произошли взрывы
18 августа 2023, 14:30

Фото: iStock/Ivan Murauyou

Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
Также сообщается, что в Запорожской области, на подконтрольных украинским военнослужащим территориям, была объявлена воздушная тревога. 

Официальные лица Украины и российское оборонное ведомство ситуацию не комментировали. 

Ранее сообщалось об объявлении воздушной тревоги на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные ресурса по оповещению населения. 

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#сми
#взрывы
#тревога
#воздушная тревога
#украина
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ВСУ потеряли 54 единицы техники в битве за одно село
Bild: ВСУ продолжают стремительно терять западную технику
18 августа 2023, 13:57

Фото: iStock/Three Spots

Россия истощает Вооруженные силы Украины битвами, в которых они несут колоссальные потери, пишет издание Bild.
«Украина потеряла не менее 31 бронетранспортера, в том числе 23 с противоминной защитой из стран НАТО», - прокомментировали ситуацию в издании.

Эти 54 единицы военной техники были потеряны в битве за один небольшой населенный пункт.

Российская армия видит, что Украина несет невосполнимые потери, при этом, не добивается хоть сколько-нибудь значительных успехов. Таким образом, ВС РФ намеренно истощают запасы техники ВСУ, которые они не успевают заменять, заключили журналисты. 

Наемников США, воевавших на стороне ВСУ, шокировали жестокие бои и прочность российской обороны. Когда подразделение ВСУ, в котором проходили службу наемники попало в засаду, российские военные ликвидировали до 85% личного состава.

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#всу
#военная техника
#сво
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На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
18 августа 2023, 13:54

Фото: iStock/Harry Wedzinga

На всей территории Украины днём 18 августа объявили воздушную тревогу.
Об этом говорят данные официального ресурса для оповещения населения. В 13:18 тревога прозвучала в Киеве, а к 13:22 тревогу объявили по всей стране.
 
Накануне, 17 августа, предупреждение об угрозе с воздуха было объявлено также на всей территории Украины. Вчера период действия воздушной тревоги длился три минуты — с 19:09 до 19:12.

Ранее наемников США, воевавших на стороне ВСУ, шокировали жестокие бои и прочность российской обороны. 

По словам американских военных, сражаться им пришлось против настоящих профессионалов. Когда подразделение ВСУ, в котором проходили службу наемники попало в засаду, российские военные ликвидировали до 85% личного состава. Один из бойцов США сообщил, что тогда, двое его приятелей оказались в числе убитых.

Наемники отметили неподготовленность украинских группировок и сообщили, что операции по наступлению не были организованными. Командование приказало ехать по минному полю, в результате чего, три американских танка было уничтожено всего за один день, заявили бойцы.

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#всу
#сво
#украина
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Генерал Фомин: украинский нацизм находится в авангарде войны Запада с Россией
18 августа 2023, 13:18

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Замминистра обороны РФ Александр Фомин заявил, что украинская неонацистская идеология находится в авангарде «цивилизационной войны», которую ведёт Запад против РФ. Об этом Фомин сообщил в рамках II Международного антифашистского конгресса.
По словам Фомина,  неонацистская идеология на Украине возведена в ранг государственной политики, которой способствует Запад. Он также отметил, что в стране открыто применяется символика фашизма, демонтируются памятники советским воинам, оскверняются их захоронения. 

Напомним, ранее на Украине во Львовской области демонтировали четыре памятника советским солдатам. Сообщается, что памятники демонтированы в населенных пунктах Балучин, Низы, Домашев и Спас.

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#памятники
#политика
#запад
#рогов
#украина
#спецоперация
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Американские наемники рассказали об огромных потерях ВСУ
ABC: Наемники из США рассказали об огромных потерях ВСУ
18 августа 2023, 11:47

Фото: iStock/zabelin

Наемников США, воевавших на стороне ВСУ, шокировали жестокие бои и прочность российской обороны, сообщает ABC News.
По словам американских военных, сражаться им пришлось против настоящих профессионалов. Когда подразделение ВСУ, в котором проходили службу наемники попало в засаду, российские военные ликвидировали до 85% личного состава. Один из бойцов США сообщил, что тогда, двое его приятелей оказались в числе убитых.  

Наемники отметили неподготовленность украинских группировок и сообщили, что операции по наступлению не были организованными. Командование приказало ехать по минному полю, в результате чего, три американских танка было уничтожено всего за один день, заявили бойцы. 

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#сша
#военные
#всу
#наемники
#тела
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В зоне СВО погиб тренер Новосибирской области по самбо Лепяхов
18 августа 2023, 11:36

Фото: iStock/SergeyPankratov

50-летний тренер сборной Новосибирской области по самбо Сергей Лепяхов погиб во время выполнения боевой задачи на СВО.
Пресс-служба «Спортивной школы самбо» Новосибирска сообщила о гибели тренера.
 
Сергей Лепяхов отправился на фронт добровольцем.
 
«Разделяем горечь невосполнимой утраты и скорбим вместе с родными, близкими, друзьями, выражаем искреннее соболезнование...», - говорится в сообщении.
Сергей Лепяхов проводил тренировки для сборной Новосибирской области с 2016 года и способствовал активному развитию самбо в регионе.

Ранее российская группировка «Восток» сорвала ротацию ВСУ в районе Урожайного. Подразделения группировки ВС РФ «Восток» уничтожили две группы украинской пехоты, минометный расчёт, артиллерию и скопление живой силы, чем сорвали ротацию Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Урожайное в ДНР.

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#украина
#гибель
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Минобороны сообщило об отсутствии жертв при атаке украинского БПЛА
18 августа 2023, 11:20

Фото: iStock/Naypong

Беспилотник ВСУ предпринял попытку ночью атаковать объекты в Москве и Подмосковье.
После работы средств ПВО он поменял траекторию и упал на нежилое здание на Краснопресненской набережной Москвы.
 
Жертв и возгораний удалось избежать в своём телеграм-канале Минобороны РФ.
 
«БПЛА после воздействия по нему средств поражения ПВО изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной города Москвы. Жертв и возгораний нет», - сказано в сообщении.
Жительница башни «Город столиц» рассказала о прилёте беспилотника в районе Краснопресненской набережной.

«Звук был очень громкий. Просто вспышка, взрыв — бух! Я сначала не поняла, что происходит, подумала, что взорвали нашу башню. Выбежала в окно смотреть, оказалось, что взорвали Экспоцентр, потому что там шёл дым. <...> Мы побежали смотреть место происшествия, мы были там первые <...> Охранник сказал, что туда пройти нельзя, я очень сильно хотела», — рассказала она в эфире телеканала.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале сообщил о том, что ночью 18 августа при попытке пролёта на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник, обломки которого упали в районе Экспоцентра, не нанеся зданию значимых разрушений.

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#минобороны рф
#всу
#бпла
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Британия заключила контракты на 90 миллионов фунтов по поставке ВСУ систем ПВО
18 августа 2023, 10:58

Фото: iStock/sgolovunin

Великобритания заключила 3 контракта на поставку Украине систем противовоздушной обороны на общую сумму в 90 миллионов фунтов стерлингов. Об этом говорится на сайте британского правительства.
Сообщается, что в один из контрактов входит контракт на сумму в 56 миллионов фунтов, который ранее был озвучен норвежской международной технологической группой Kongsberg Gruppen. Согласно нему, Киеву будет поставлена антидроновая система CORTEX Typhon.

Отмечается, что подробности двух других контрактов не были озвучены. 

Напомним, Соединённые Штаты одобрили передачу Данией и Нидерландами Украине истребителей F-16 после завершения обучения украинских пилотов. Пресс-секретарь командования Воздушных сил Вооружённых сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат cообщал, что Украина не сможет получить от союзников американские истребители F-16 осенью или зимой 2023 года. По его словам, поставка истребителей Fighting Falcon помогла бы Украине защититься от российских ракет.

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