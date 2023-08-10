Украина признала диверсионную работу в России

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Батальон «Шаман» совершает диверсии на территории России. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.
Он сообщил, что подразделения ГУР МО эффективно работают не только на линии боевого соприкосновения, но и на территории России.
Ранее, британское издание The Times сообщало, что украинские диверсанты более года совершают диверсии на российской территории. Авторы статьи писали, что первоочередной боевой задачей батальона является ликвидация старших офицеров ВС РФ. Представитель управления украинской разведки не стал отрицать мнение обозревателей газеты.
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«То, что спецподразделения ГУР МО работают эффективно, и не только на линии фронта, но и за линией фронта, это так, это не новость»,- заявил Юсов.
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Анастасия Крестьянова