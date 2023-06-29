Украина проведет учения на случай ЧС на Запорожской АЭС

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По его словам, тренировочные мероприятия пройдут в Запорожье и в Запорожском районе. Он также подчеркнул, что планируется ввести временные ограничения движения в некоторых местах.
«Начинаются командно-штабные учения с органами управления и силами гражданской защиты Запорожской области. Тренировка будет проходить на территории Запорожья и Запорожского района. Возможны временные ограничения движения на отдельных участках. Целью мероприятия является слаживание действий всех служб в случае реальной угрозы возникновения чрезвычайной ситуации на ЗАЭС», - подчеркнул Малашко.
Он также обратился к местным гражданам с просьбой не привлекать сильного внимания к тренировкам.
Напомним, некоторое время назад президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что якобы украинская разведка раскрыла планы России по теракту с выбросом радиации на станции.
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