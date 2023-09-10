Украина проверит агентство Reuters за фото с работающей в Киеве системой ПВО

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Воздушные силы Украины потребовали провести проверку в отношении агентства Reuters, которое опубликовало фотографии с ночной атакой на Киев, где видно расположение систем ПВО. Об этом сообщил спикер ВС Украины Юрий Игнат в беседе с изданием «Страна.ua».
Ранее мэр города Виталий Кличко сообщал о взрывах, которые прозвучали в четырёх районах Киева. Издание «Зеркало недели» уточняло, что произошло как минимум шесть взрывов. Всю ночь в городе работала система ПВО, обломки БПЛА обрушились в несколько районов украинской столицы.
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