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Украина проверит агентство Reuters за фото с работающей в Киеве системой ПВО

Спикер ВС Украины Игнат: будет проведена проверка Reuters за фото с ПВО
10 сентября 2023, 16:58
Фото: iStock/Zeferli

Фото: iStock/Zeferli

Воздушные силы Украины потребовали провести проверку в отношении агентства Reuters, которое опубликовало фотографии с ночной атакой на Киев, где видно расположение систем ПВО. Об этом сообщил спикер ВС Украины Юрий Игнат в беседе с изданием «Страна.ua».

Уточняется, что на фото видно, как беспилотники были сбит системой ПВО, непосредственно расположенной в черте города Киева.

Ранее мэр города Виталий Кличко сообщал о взрывах, которые прозвучали в четырёх районах Киева. Издание «Зеркало недели» уточняло, что произошло как минимум шесть взрывов. Всю ночь в городе работала система ПВО, обломки БПЛА обрушились в несколько районов украинской столицы.

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#беспилотник
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#обстрел
#проверка
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Четыре псковских десантника взяли в плен отделение солдат ВСУ (видео)
Четыре российских десантника сумели пленить 11 украинских солдат
10 сентября 2023, 17:13

Фото: istockphoto/Sinenkiy

На Запорожском направлении четверо бойцов 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии из Пскова сумели взять в плен 11 солдат ВСУ. Этот эпизод боевых действий на одном из участков линии боевого соприкосновения был заснят российским беспилотником.
Сначала наши солдаты с помощью дрона выследили двоих украинских военных, двигавшихся в сторону опорного пункта. Они пошли следом за противником, намереваясь вчетвером пленить двоих врагов. Но, подойдя к блиндажу, наши десантники обнаружили, что там расположилось целое отделение ВСУ.

Российские бойцы окружили блиндаж, пощелкали затворами и предложили украинцам сдаваться. После очень недолгого размышления, те начали по одному выбираться наружу и ложиться на землю. Они все лезли и лезли, так что десантники были слегка ошарашены от такого количества пленных. Но теряться было уже поздно, поэтому пришлось пленить все отделение.

Российские бойцы рассказывают, что в последнее время украинцы, особенно из последних волн мобилизации, все чаще предпочитают сдаваться в плен, а не идти на бесконечные самоубийственные штурмы. Они рассказывают, что чаще всего их просто гонят в атаку на российские позиции, не считаясь с потерями.






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#солдаты
#всу
#украина
#запорожская область
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Экс-аналитик ЦРУ Джонсон удивился бездействию ВСУ
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВСУ не пытались помешать РФ готовить линию обороны
10 сентября 2023, 15:51

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон удивился тактикой ВСУ, которая не предполагала помешать России подготавливать линию обороны. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
Он рассказал, что Россия не скрывала строительство линии обороны. При этом, Украина не предпринимала попыток атаковать эти позиции и помешать ВС РФ укреплять их. 

Джонсон заявил, что такие действия Украины и, в том числе, США – это халатность, поскольку они вовремя не осознали, насколько мощна российская армия. Теперь ВСУ сталкиваются с тем, что не могут прорвать эту оборону.

Ранее журналист Юлиан Репке назвал мощной систему обороны России на Южном направлении. 

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#украина
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#вс рф
#оборона
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Bild: Россия создала мощную систему обороны на Южном направлении
10 сентября 2023, 13:37

Фото: istockphoto/aapsky

На Южном направлении Вооруженные силы РФ создали очень мощную эшелонированную систему обороны. Она включает в себя отлично функционирующие артиллерийские батареи и практически непроходимые минные поля.
Об этом написал немецкий журналист Юлиан Репке в своем материале для издания Bild. В качестве подтверждения своих слов он рассказал об инциденте, случившемся с подразделением ВСУ, которое он сопровождал, на этом участке линии боевого соприкосновения.

Танковый взвод, следовавший к российским позициям, вдруг наткнулся на минное поле. Бронемашины остановились как вкопанные, и  по ним тут же начала работать российская артиллерия. Танки, оказавшись в двойной ловушке, задвигались хаотично и многие машины были уничтожены, пишет журналист. После этого украинские солдаты, большей частью новобранцы, попытались двинуться вперед, но были буквально пригвождены к земле ураганным и точным артиллерийским огнем, говорится в публикации.

Даже недружественные СМИ теперь признают, что обученные инструкторами НАТО и вооруженные западной техникой военнослужащие ВСУ не смогли добиться каких-то заметных успехов во время широко разрекламированного контрнаступления.

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#всу
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Генерал армии США раскрыл, сколько времени осталось у Украины для наступления
Генерал армии США Милли: контрнаступление продлится ещё около 30 дней
10 сентября 2023, 12:12

Фото: iStock/Mariia Kokorina

У ВСУ осталось 30 дней на боевые действия, прежде чем погода помешает их контрнаступлению. Об этом заявил начальник Генштаба, генерал армии США Марк Милли.
Он отметил, что наступление холодов сильно помешает украинской армии осуществлять манёвренные действия.

Также Милли сообщил, что контрнаступление продолжается, Украина ещё не завершила боевую часть операции.

При этом, начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов ранее заявлял, что ВСУ продолжат реализовывать цели контрнаступления даже в зимнее время. Он отметил, что в период холодов будет намного труднее выполнять боевых задания, однако Украина не намерена отступать.

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#сша
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На Украине раскрыли сроки продолжения контрнаступления ВСУ
Глава ГУР Буданов: Контрнаступление ВСУ продолжится зимой
10 сентября 2023, 08:24

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские военнослужащие продолжат контрнаступательные операции в зимний период. Об этом сообщает Reuters.
По словам Буданова, контрнаступления бойцов ВСУ зимой будет продолжено. Однако, он уточнил, что оно усложнится.
 
«В холод, сырость и грязь бороться сложнее»», - отметил Буданов.

Кроме того, он добавил, что Киев в настоящий момент проводит свою операцию на нескольких направлениях. Глава ГУР подтвердил информацию о том, что прогресс контрнаступления более медленный, а ситуацию можно считать довольно сложной.

Напомним, некоторое время назад сам Буданов рассказывал, что по всей линии боевого соприкосновения используется система Starlink. Он также указывал на то, что покрытия сети в районе Крыма не было.

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#армия
#холод
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#киев
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Журналист Хинкл: Правительство Британии расстроено гибелью танков Challenger 2
10 сентября 2023, 05:23

Фото: iStock/Wirestock

Власти Великобритании негативно отнеслись к тому, что российские военные уничтожили два танка Challenger 2, ранее переданные Украине. Об этом заявил американский журналист Джексон Хинкл.
По словам репортёра, поставлять Вооружёнными силам Украины (ВСУ) новые машины взамен ранее подбитых британцы отказываются, поскольку уже передали им 14 единиц и, возможно, сами нуждаются в такой технике.

Хинкл добавил, что ликвидация западного оружия российскими артиллеристами стала крайне плохой рекламой не только для британских танков, но и для немецких Leopard и другой военной техники НАТО.

«Уничтожение этих бронемашин — отличная реклама русского оружия», — подытожил Хинкл.

Ранее американское издание Military Watch Magazine сообщило, что западные бронемашины на Украине выходят из строя с такой скоростью, что их эффективность на практике оказалась под большим вопросом. Броня поставляемой Киеву техники прожигается, как отмечают журналисты, даже самыми недорогими противотанковыми средствами, находящимися на вооружении ВС РФ — например, установками типа «Корнет».

По данным Министерства обороны России на начало сентября, в ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), украинская сторона потеряла более 66 тысяч солдат и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Также появились сообщения о уничтожении уже двух ранее считавшихся неуязвимыми британских танков Challenger 2 в зоне СВО.

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#танки
#россия
#великобритания
#правительство
#всу
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Армия Украины подключается к Starlink с помощью терминалов по всей линии фронта
10 сентября 2023, 04:41

Фото: iStock/Oleksii_Kononenko

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинская армия использует терминалы для подключения к Starlink по всей линии фронта. Об этом пишет «Коммерсантъ».
«Они довольно хорошо зарекомендовали себя на фронте. Можно многое говорить, хороши они или плохие, но есть факты — абсолютно вся линия фронта работает на них»,— сказал Буданов на конференции в Киеве.

Главный разведчик Украины подтвердил, что сеть Starlink «какое-то время не работала возле Крыма». Однако, по его словам, он не верит, что основатель SpaсeX Илон Маск «оперировал какими-то мифическими кнопками и останавливал движение каких-то аппаратов» в районе Крыма. Буданов заявляет, что причиной этого просто явилось отсутствие покрытия для терминалов.

Ранее стало известно, что в 2022 году создатель Tesla Илон Маск прервал работу спутникового интернета Starlink вблизи Крыма, сорвал атаку Украины на военно-морской флот России. По его словам, спутниковый интернет Starlink создавался для просмотра сериалов, а не наведения дронов.

Позже американское издание Politico сообщило, что такое решение Маск принял после переговоров с российским послом в Вашингтоне Анатолием Антоновым, который предупредил его, что РФ может нанести ответный ядерный удар. 

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#украина
#спутник
#илон маск
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«Зеркало недели»: В Киеве снова произошли взрывы
10 сентября 2023, 04:24

Фото: iStock/ponomarencko

В Киеве произошли новые взрывы, об этом заявило украинское издание «Зеркало недели» в своём Telegram-канале со ссылкой на местные паблики.
Ранее сообщалось о том, что не менее шести взрывов прогремело в Киеве. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе работала система противовоздушной обороны (ПВО). Обломки упали в Святошинском, Шевченковском и Подольском районах Киева.

Также украинские СМИ сообщали о взрывах в Черниговской и Сумской областях Украины. Оповещения о воздушной тревоге звучали в столице Украины, а также Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Кировоградской и Черниговской областях страны.

Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные Силы России начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после атаки на Крымский мост, за которой, как считают российские власти, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога ежедневно объявляется во всех регионах Украины, иногда сразу по всей стране.

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#киев
#взрывы
#украина
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MWM: Из-за потерь в СВО эффективность западной техники на Украине под вопросом
09 сентября 2023, 23:38

Фото: РИА Новости/Стрингер

Российская армия в ходе специальной военной операции на Украине успешно прожигает броню западной военной техники, пишет издание Military Watch Magazine.
«Западные бронемашины на Украине выходят из строя с такой скоростью, что приходится задумываться об увеличении поставок. Однако их эффективность на практике оказалась под большим вопросом», — отмечается в публикации.

Броня поставляемой Киеву техники прожигается, как отмечают журналисты, даже самыми недорогими противотанковыми средствами, находящимися на вооружении ВС РФ — например, установками типа «Корнет». Именно поэтому США так долго не решались отправлять на Украину свои танки Abrams, так как массовая потеря в боях этих машин способна нанести по имиджу ВПК Соединённых Штатов очень серьёзный удар.

По данным Министерства обороны России на начало сентября, в ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), украинская сторона потеряла более 66 тысяч солдат и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Также появились сообщения о уничтожении уже двух ранее считавшихся неуязвимыми британских танков Challenger 2 в зоне СВО. 

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#военная техника
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