Украина работала вместе с ЦРУ для подготовки удара по Крымскому мосту

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Украина разрабатывала беспилотники, которыми была совершена атака на Крымский мост, вместе с ЦРУ и другими западными разведками. Об этом сообщает The Washington Post.
Отмечается, что Служба безопасности Украины (СБУ) произвела второй удар по мосту спустя девять месяцев после первого. Морские дроны, которые для этого использовались, были разработаны в рамках секретной миссии совместно с ЦРУ и другими иностранными спецслужбами.
Напомним, что первый теракт на Крымском мосту случился 8 октября 2022 года. Федеральная служба безопасности России сразу же заявила о причастности Украины к этому происшествию. Взрыв произошёл внутри грузовика, который провозил взрывчатое вещество под видом другого груза.
Второй инцидент произошёл 17 июля. Тогда украинские военные запустили два надводных беспилотника, которые повредили конструкцию моста. В результате этого происшествия погибли мать и отец девочки, которая выжила, но получила ранения.
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Напомним, что первый теракт на Крымском мосту случился 8 октября 2022 года. Федеральная служба безопасности России сразу же заявила о причастности Украины к этому происшествию. Взрыв произошёл внутри грузовика, который провозил взрывчатое вещество под видом другого груза.
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Анастасия Чинкова