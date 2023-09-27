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Украина собралась бомбить заводы по производству дронов в Иране

Guardian: Киев призвал наносить удары по заводам по производству дронов в Иране
27 сентября 2023, 15:03
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Украина призывает страны G7 наносить удары по заводам по производству дронов в Иране и Сирии и готова взять на себя подобные обязательства в случае предоставления необходимого оружия. Об этом сообщила британская газета The Guardian, ссылаясь на документ, переданный украинскими властями представителям стран G7 в августе.

«Украина предлагает наносить ракетные удары по заводам по производству беспилотников в Иране и Сирии, а также по потенциальной производственной площадке в Российской Федерации», - говорится в документе.

Объясняется это тем, что данные БПЛА используются российскими военными в ходе СВО. Кроме того, Украина готова самостоятельно осуществить задуманное, если западные партнеры предоставят необходимое оружие.

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#бпла
#сво
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В США назвали причину провала контрнаступления ВСУ
Экс-разведчик Шаффер: ВСУ оказались легкой мишенью для ВС РФ
27 сентября 2023, 15:28

Фото: iStock/JARAMA

Российские военные умело уничтожают ВСУ с помощью артиллерии. Об этом рассказал бывший разведчик американских вооруженных сил Тони Шаффер.
По его словам, российские военные стали более умело пользоваться артиллерией.

«Они наносят точные удары, научившись также эффективно применять дроны. Как только вы начинаете перемещаться на поле боя, особенно в светлое время суток, то вас сразу заметят и в течение нескольких минут вам на голову обрушивается волна из снарядов», — отметил Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский знает о том, что ВСУ не смогут нарастить боевую мощь до такой степени, чтобы прорвать три линии российской обороны.

Шаффер также отметил, что передавать Украине новое западное вооружение уже слишком поздно, так как как момент для успешного маневра уже упущен, а за четыре месяца контрнаступления украинцам не удалось добиться каких-либо стоящих результатов.

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#вооружение
#владимир зеленский
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На Украине в честь главнокомандующего ВСУ Залужного назвали уголовное дело
РИА Новости: На Украине в честь главкома ВСУ Залужного назвали уголовное дело
27 сентября 2023, 14:47

Фото: istock / Akintevs

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужной может стать фигурантом уголовного дела. Следователи потребовали объяснения от генерала в связи с относительно быстрой сдачей Херсонской и Запорожской областей Вооруженным силам Российской Федерации в том году. Информацию передает РИА Новости.
В основу дела легли факты халатности со стороны высшего руководства ВСУ Украины, в том числе и плохое качество минирования объектов. Уже были опрошены несколько генералов, сейчас в стране начали называть процесс «делом Залужного», так как люди думают, что причиной ведения дела стал тайный конфликт Залужного и Зеленского. 

Кроме того, главком ВСУ получил поддержку украинской армии и сейчас его авторитет выше, чем у президента страны. Многие также считают, что если Валерий Залужный пойдет в политику, то он сможет составить конкуренцию Владимиру Зеленскому.  

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Наркоманы и нацисты: Экс-спикер ВСУ Эштон-Чирилло рассказала об украинской армии

#конфликт
#качество
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#люди
#новости
#всу
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Появилось первое подтверждение возвращения «вагнеровцев» в Артемовск
CNN: бойцы ЧВК «Вагнер» вернулись в район Артемовска
27 сентября 2023, 14:32

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Донецкой области в районе Артемовска были замечены бойцы ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает CNN со ссылкой на украинского оператора дронов.
«На поле боя в Донецкой области вновь появились бойцы ЧВК Вагнера. Они быстро сменили командиров и вернулись под Бахмут (Артемовск – российское название – ред.)», - рассказал украинский венный.

Он объяснил присутствие «вагнеровцев» нехваткой личного состава российской армии.

Напомним, 15 сентября Великобритания официально объявила группу «Вагнер» террористической организацией. Теперь в Великобритании членство в группе «Вагнер» или ее поддержка будут считаться уголовным преступлением.


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#вагнер
#артемовск
#пригожин
#чвк
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Шойгу и Воробьёв проверили выполнение гособоронзаказа на предприятии в Королёве
27 сентября 2023, 14:30

Министр обороны России Сергей Шойгу вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщили в военном ведомстве. Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» расположена в подмосковном Королёве.
Шойгу и Воробьёв проинспектировали производственные цеха, познакомились с процессом сборки высокоточных средств поражения.

Руководитель корпорации Борис Обносов доложил министру о выполнении его недавнего поручения по наращиванию темпов производства, отданного по итогам проверки в марте. За полгода объёмы выпуска высокоточных средств поражения увеличены в два раза, а по отдельным номенклатурам продукции – в три с половиной и пять раз.

 Этого удалось добиться за счёт модернизации производства, увеличения численности персонала, повышения производительности труда и перехода на круглосуточный график работы. По словам Обносова, дополнительно были привлечены специалисты других предприятий компании с соответствующим профильным образованием.
«Сюда приезжают из Оренбурга, Перми. Ведётся плотная работа с местными учебными заведениями – с техникумами, с центром обучения корпорации. За последнее время взяли оттуда 40 выпускников», – рассказал Обносов.
Министру обороны представили запущенные в серийное производство новейшие образцы высокоточного оружия. Затем Шойгу провёл совещание с руководством предприятия и профильных органов военного управления.
«Корпорация занимает передовые позиции. Надеемся, что набранные темпы сохранятся не только в будущем году, но и по отдельным направлениям будут увеличены. Сегодня наша совместная работа даёт результаты. У нас наблюдается увеличение объёма производства в несколько раз. Продукция крайне востребована в зоне спецоперации», – подчеркнул Шойгу.
Глава российского военного ведомства поставил задачу руководству предприятия продолжить выполнение гособоронзаказа с учётом замечаний и предложений.
 
Ранее в марте Шойгу уже проверял ход выполнения гособоронзаказа на предприятии корпорации «Тактическое ракетное вооружение» в Московской области. Тогда он распорядился в два раза увеличить объём производства высокоточных средств поражения.
 
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Наркоманы и нацисты: Экс-спикер ВСУ Эштон-Чирилло рассказала об украинской армии
Экс-спикер ВСУ Эштон-Чирилло рассказала о проблемах с иностранными наемниками
27 сентября 2023, 14:27

Фото: isotck / Olena_Z

Трансгендер Сара Эштон-Чирилло, уволенная с поста спикера ВСУ, в беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) рассказала о проблеме с иностранными наемниками. Видео с фрагментом их диалога было опубликовано в соцсети «ВКонтакте».

Известно, что они звонили экс-спикеру от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко. 

Во время беседы  Эштон-Чирилло рассказала, что иностранные наемники, которые приезжают в Украину, употребляют запрещенные вещества и придерживаются правых взглядов. Кроме того, среди них существуют нацистские группировки, о которых Чирилло  подготовила доклад. Она также рассказала, что сейчас в украинской армии много проблем с моральным и психическим состоянием солдат.

Напоминаем, ранее Эштон-Чирилло лишилась должности спикера ВСУ из-за угроз в адрес российских журналистов. 

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#солдат
#наемники
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Раскрыто слабое место танков Abrams, переданных Украине
Military Watch: Abrams не протянут на передовой из-за артиллерии и мин ВС РФ
27 сентября 2023, 14:05

Фото: iStock/Michael Vi

ВС РФ с помощью мин и артиллерии легко уничтожат переданные Киеву новые танки Abrams, так как они имеют еще более легкую броню, чем Leopard и Challenger. Об этом пишет Military Watch Magazine.
«Поставку "Абрамсов" предваряют значительные потери немецких "Леопардов" модификации 1 и 2 и британских "Челленджеров 2". Ожидается, что без брони с обедненным ураном американские машины едва ли покажут большую живучесть», - говорится в статье.

При этом уточняется, что у танков Abrams более легкая броня, чем Challenger, которые были уничтожены российскими силами еще в начале сентября. Кроме того, пока не понятно, какие экипажи будут управлять новыми танками. Вполне вероятно, что поставленными Украине танками, будут управлять западный персонал.

Ранее руководитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что американские танки Abrams на фронте не протянут, а дальнобойные ракеты ATACMS «не изменят ситуацию».


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#танки
#партия
#машины
#ракеты
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Огромная воронка образовалась в Калининском районе Саратовской области из-за падения БПЛА
Обломки БПЛА обнаружены в Калининском районе Саратовской области
27 сентября 2023, 13:46

Фото: iStock/rancho_runner

В Калининском районе Саратовской области обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу района.
«Нашли обломки, на месте работают сотрудники, из Саратова приехали по линии взрывников. Там работа ведется на месте. Нет там пострадавших», - сообщили в ЕДДС.

По предварительным данным, БПЛА направлялся в сторону военного аэродрома в Энгельсе, однако был уничтожен в районе деревни Кленовые Вершины в 420 км от украинской границы.

Обломки в поле обнаружил рабочий местного сельскохозяйственного предприятия. На месте ЧП зафиксирована огромная воронка. Согласно данным экспертов, беспилотник был самолетного типа и имел трехметровый размах крыльев. Подчиркаивается, что пострадавших при крушении дрона нет.

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#беспилотник
#чп
#бпла
#жилой
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Российским силам удалось хорошо продвинуться и закрепиться в Харьковской области
Ганчев: ВС России улучшили позиции на Харьковском направлении
27 сентября 2023, 13:03

Фото: iStock/vadimrysev

Об успехах российской армии на Харьковском направлении рассказал глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев в интервью телеканалу «Россия 24».
«Наши бойцы очень хорошо продвинулись и закрепились на опорных пунктах, которые ранее были за ВСУ. Противник подтягивает все больше новых резервов, оказывает ожесточенное сопротивление. У них уже очень большие потери», - прокомментировал ситуацию Ганчев.

Он также отметил, что позиции, занятые российскими военными, крайне удобны для дальнейших наступательных операций. 

Ранее Том Мокаитис в своей статье для The Hill написал, что тактика российской армии не оставляет шансов ВСУ, а Запад в очередной раз признает разочарование от результатов контрнаступления.

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#сво
#харьков
#вс рф
#всу
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В Саратовской области сбитый беспилотник был оснащён взрывным устройством
27 сентября 2023, 12:22

Фото: istock/NiseriN

БПЛА сбили рядом с военным аэродромом в Саратовской области.
Shot пишет, что БПЛА был начинён металлическими шариками. Дрон самолëтного типа, размах крыльев которого около 3 метров, уничтожили рядом с деревней Кленовые Вершины в Калининском районе области (примерно 420 км от границы).
 
БПЛА обнаружил рабочий местного сельскохозяйственного предприятия. На месте крушения появилась огромная воронка.
 
Никто не пострадал. Разрушений не зафиксировано.

Ранее обломки беспилотника упали в лесу — в 30 метрах от жилого дома на Уральской улице, на окраине Брянска. На месте падения дрона силовики нашли кумулятивный снаряд «К3-6», два брикета взрывчатки С-4 массой 1140 г и взрыватель МД5М. Никто не пострадал.

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