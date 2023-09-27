Украина собралась бомбить заводы по производству дронов в Иране

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Украина призывает страны G7 наносить удары по заводам по производству дронов в Иране и Сирии и готова взять на себя подобные обязательства в случае предоставления необходимого оружия. Об этом сообщила британская газета The Guardian, ссылаясь на документ, переданный украинскими властями представителям стран G7 в августе.
«Украина предлагает наносить ракетные удары по заводам по производству беспилотников в Иране и Сирии, а также по потенциальной производственной площадке в Российской Федерации», - говорится в документе.
Объясняется это тем, что данные БПЛА используются российскими военными в ходе СВО. Кроме того, Украина готова самостоятельно осуществить задуманное, если западные партнеры предоставят необходимое оружие.
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