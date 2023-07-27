Украина станет жертвой президентских выборов в США

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После окончания президентства Джо Байдена, мир перестанет поддерживать Украину в конфликте, заявил полковник разведки ВВС США в отставке Дж. Мерфи Донован в статье для American Thinker.
«Если Америка проголосует за перемены в Вашингтоне, первой жертвой такого голосования станет вооруженный конфликт на Украине», - прокомментировал ситуацию Донован.
По словам полковника, уже совершенно очевидно, что контрнаступление ВСУ пошло не по плану Вашингтона. Если же на пост американского президента вступит новый лидер – он не захочет поддерживать «бессмысленную военную авантюру НАТО», которую уже давно перестали понимать лидеры большинства стран.
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