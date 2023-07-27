Украина станет жертвой президентских выборов в США

Уничтожение крупнейшего склада горюче-смазочных материалов Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Бериславом привело к снижению активности перемещений транспорта и военной техники в Херсонской области на правом берегу Днепра. Об этом сообщил в интервью ТАСС врио губернатора региона Владимир Сальдо.