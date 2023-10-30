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Украина сворачивает наступление по нескольким направлениям

Экс-полковник Кивлюк: наступление ВСУ останавливается на трех направлениях
30 октября 2023, 06:20
Фото: iStock/JARAMA

Фото: iStock/JARAMA

Украинское контрнаступление приостанавливается в направлении к Азовскому морю, а также на Купянском и Авдеевском направлениях, сообщил украинский полковник в отставке, представитель аналитического центра «Центр оборонных стратегий» Сергей Кивлюк в интервью изданию The Kyiv Independent.

Кивлюк отметил, что «наступление на Азовском направлении остановлено, и следующими задачами станут Купянск и Авдеевка». Также в статье указывается, что с приходом осенней погоды украинское контрнаступление движется медленно.

Авторы статьи отмечают, что украинские силы сталкиваются с множеством ограничений, таких как минные поля, авиаудары, недостаток специализированного оборудования, истощение войск, а также неопределенность в связи с сообщениями из Вашингтона. По их мнению, продвижение Украины, особенно на юге, останется медленным и ограниченным на некоторое время, так как украинские штурмовые бригады находятся в состоянии ожидания из-за необходимости в поддержке.

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#всу
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Боец ВС РФ рассказал, что ВСУ готовят позиции к зимней обороне под Клещеевкой
30 октября 2023, 06:30

Фото: iStock/Prostock-Studio

Боец спецназа «Сибирь» с позывным «Ворон» Южной группировки войск ВС РФ заявил, что украинские военные под Клещеевкой на Артёмовском участке фронта готовят позиции к зимней обороне. Об этом пишет РИА Новости.
«Сегодня ночью нашими наблюдательными постами с линии боевого соприкосновения с самых передовых позиций было доложено, что был обнаружен противник и производил какие-то работы. Утром произвели разведку данного участка, было обнаружено, что противник возвел инженерные заграждения в виде колючей проволоки примерно длиной около 200 метров», — цитирует агентство слова собеседника.

По мнению российского военного, ВС Украины готовят позиции к зимней обороне.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Шойгу раскрыл потери ВСУ при контрнаступлении
Шойгу: ВСУ потеряли 90 тысяч военных при контрнаступлении
30 октября 2023, 05:54

Фото: сайт Кремля

Начиная с 4 июня, что соответствует началу летнего контрнаступления, Вооруженные силы Украины понесли значительные потери, включая более 90 тысяч убитых и раненых военнослужащих, заявил глава Минобороны России Сергея Шойгу, передает РИА Новости.
Этот комментарий был сделан Шойгу в рамках своего выступления на 10-м Пекинском Сяншаньском форуме. Он также отметил, что ВСУ утратили около 600 танков и 1900 бронемашин. Тем не менее, Шойгу подчеркнул, что украинские силы не добились существенных успехов на поле боя.

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На Украине признали проблему зависимости в ВСУ
Экс-депутат Рады Мосийчук: ВСУ представляет угрозу для Украины из-за наркотиков
30 октября 2023, 05:31

Фото: iStock/undefined undefined

Экс-депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук на Youtube-канале «Дикий live» выразил обеспокоенность проблемой зависимости от наркотиков среди украинских военных Вооруженных сил (ВСУ).
Он заявил, что некоторые военнослужащие, столкнувшись со стрессом, прибегают к употреблению наркотиков, что делает их неадекватными и представляет угрозу для самих себя и своих сослуживцев.

Мосийчук описал ситуацию, в которой военнослужащие, по его словам, под воздействием наркотиков испытывают затруднения с выполнением служебных обязанностей, включая работу с дронами и стрельбу.

Он также упомянул, что в некоторых госпиталях под Киевом приходится приковывать военнослужащих к койкам, чтобы предотвратить им нанесение вреда себе или окружающим.
Эта проблема свидетельствует о серьезных вызовах и стрессе, с которыми сталкиваются украинские военные на передовой.

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TS: на Украине из-за усталости от конфликта распространился алкоголизм
30 октября 2023, 04:10

Фото: IStock/Igor Dudchak

Бывший сотрудник дипмиссии Венгрии в Японии Балинт Коша выразил обеспокоенность по поводу психического состояния граждан, оставшихся на Украине, и указал на серьезные опасения из-за распространения алкоголизма, пишет Tokyo Shimbun.
По его словам, он ощущал запах алкоголя повсюду на Украине, и в последнее время ситуация ухудшается.

Коша также подчеркнул, что Закарпатская область, до начала украинского конфликта, уже была бедным регионом, но с развитием конфликта многие семьи здесь столкнулись с трудностями в обеспечении средствами к существованию. Он отметил, что в начале нового учебного года в сентябре лишь несколько детей были зачислены в класс из 20 человек, и некоторые классы были даже ликвидированы.

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В Днепропетровске прогремели взрывы
«Общественное»: В Днепропетровске прогремели взрывы
30 октября 2023, 03:47

Фото: iStock/RamonCast

На Украине в пригороде Днепропетровска прогремели взрывы.
«В пригороде Днепра слышны взрывы», — пишет Телеграм-канал «Общественное».

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#онлайн
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#воздушная тревога
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В зоне СВО создали первый российский спецбатальон дронщиков-минеров
30 октября 2023, 03:31

Фото: iStock/NiseriN

В зоне СВО на Украине на базе инженерной бригады ЮВО создали уникальный спецатальон сапёров-пилотов дронов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника штаба батальона инженерного соединения ЮВО с позывным «Сотый».
Собеседник агентства рассказал, что задачи в подразделении выполняют опытные и обученные профессионалы, которые с применением современных образцов БПЛА минируют местность, занимаются разведкой и уничтожением живой силы и техники ВСУ.

По словам замкомандира взвода спецминирования с позывным «Ангел», его подразделение использует боеприпасы штатного производства. При этом индивидуальный инженерный боеприпас создаётся для каждого дрона.

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Профессор Миршаймер назвал контрнаступление ВСУ катастрофой для Украины
30 октября 2023, 02:49

Фото: iStock/alzay

Американский профессор Джон Миршаймер заявил, что провал контрнаступления ВСУ стал для Украины настоящей катастрофой. Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Совершенно очевидно, что контрнаступление закончилось. Оно стало колоссальным провалом и фактически катастрофой для Украины. Масштабного наступления ВСУ больше нет. Скорее русские сейчас переходят в наступление в различных местах вдоль линии фронта», — сказал он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он добавил, что из-за неудач украинской армии с первых полос западной прессы вытеснили тему конфликта на Украине.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
#всу
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Соскин: Зеленский скрывает правду о провалах ВСУ
30 октября 2023, 00:31

Экс-советник президента Украины Олег Соскин заявил, что действующий украинский лидер Владимир Зеленский скрывает правду о провалах ВСУ и об их тяжелом положении. Своим мнением он поделился в блоге на YouTube.
По словам Соскина, на фронте отсутствуют какие-либо продвижения.

«Мы с вами имеем ситуацию фактически тупика, а 4 ноября будет уже пять месяцев так называемого абсолютно бездарного, проигрышного, кровавого, убойного для украинской армии контрнаступления», — утверждает Соскин.

Он добавил, что Зеленский врёт украинцам о всесторонней поддержке со стороны Запада. Так, Словакия и Венгрия уже выступают против дальнейшей военной помощи ВС Украины.

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#венгрия
#словакия
#зеленский
#воздушная украина
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В Киевской и Хмельницкой областях Украины звучит воздушная тревога
30 октября 2023, 00:14

Фото: iStock/Harry Wedzinga

В Киевской и в Хмельницкой областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.
Уточняется, что сигнал тревоги начал звучать в 23:21 30 октября.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране. 

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