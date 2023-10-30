Украина сворачивает наступление по нескольким направлениям

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Украинское контрнаступление приостанавливается в направлении к Азовскому морю, а также на Купянском и Авдеевском направлениях, сообщил украинский полковник в отставке, представитель аналитического центра «Центр оборонных стратегий» Сергей Кивлюк в интервью изданию The Kyiv Independent.
Авторы статьи отмечают, что украинские силы сталкиваются с множеством ограничений, таких как минные поля, авиаудары, недостаток специализированного оборудования, истощение войск, а также неопределенность в связи с сообщениями из Вашингтона. По их мнению, продвижение Украины, особенно на юге, останется медленным и ограниченным на некоторое время, так как украинские штурмовые бригады находятся в состоянии ожидания из-за необходимости в поддержке.
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