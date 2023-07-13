Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Украина уже получила кассетные боеприпасы от США

Украина уже получила кассетные боеприпасы от США

13 июля 2023, 15:13

Фото: iStock/NATALIA MARNA

Кассетные боеприпасы, переданные США, уже прибыли на Украину. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский.

«Мы только что их получили, еще не использовали, но они могут радикально изменить ситуацию (на поле боя – ред.)», - заявил Тарнавский.

Он уточнил, что участки, где будут использоваться кассетные боеприпасы, будут устанавливаться высшим военным руководством Украины, подчеркнув, что у этого оружия огромная мощность. При этом есть информация, что ВСУ уже использовали кассетные боеприпасы при обстреле Запорожской области, а также на Южно-Донецком направлении.

Читайте также:

Зеленский пообещал применять кассетные снаряды только по военным объектам

Шойгу: Россия в ответ на передачу Киеву кассетных бомб применит такие же боеприпасы

Столтенберг оправдал решение США о передаче кассетных боеприпасов ВСУ
#ВСУ
#кассетные боеприпасы
Читайте нас в
Минобороны: ВС России нанесли удар оружием большой дальности по складам боеприпасов ВСУ
13 июля 2023, 14:40

Фото: iStock/vladj55

Российские Вооруженные силы нанесли групповой удар высокоточными ракетами морского базирования по местам хранения боеприпасов украинских военных.
Назначенные цели поражены. Места хранения боеприпасов ВСУ уничтожены, заявили в ведомстве.

Украинские военнослужащие осуществили несколько попыток наступлений на разных участках фронта. ВСУ пошли в атаку на Донецком, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях. Наступление было отражено. 

Ранее, Рогов сообщил, что ВСУ несут рекордные потери в ходе наступления на Васильевском направлении. Он сообщил, что российские войска успешно отражают удары противника, который был вынужден отступать и просить командование об эвакуации. 

Читайте также: 

Минобороны: ВС РФ завершают прием техники ЧВК «Вагнер»

Минобороны: ВС России уничтожили в Одесской области склады топлива ВСУ

Раненый прапорщик Банзаракцаев отбил наступление ВСУ в зоне СВО
#Минобороны РФ
#ВС РФ
#атаки
#наступление
Читайте нас в
Рогов: ВСУ несут рекордные потери в ходе наступления на Васильевском направлении
13 июля 2023, 14:07

Фото: iStock/Olena_Z

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские войска несут рекордные потери при атаке на васильевском направлении в Запорожской области.
За последние сутки ВСУ предприняли три атаки на указанном направлении фронта. На подходе к линии рассредоточения российских войск, противник был накрыт артиллерийским огнем. Об этом Рогов сообщил изданию РИА Новости.

Он назвал атаки ВСУ «мясным штурмом» и отметил, что около трех взводов украинских войск были уничтожены на подходе к позициям РФ. Бойцы, которые остались после работы российской артиллерии, отказались продолжать атаку и запросили у своего командования эвакуацию. 

Рогов подчеркнул, что противник понес существенные потери. 

Читайте также: 

Под Херсоном пресечены попытки ВСУ форсировать Днепр

ВС РФ в зоне СВО впервые применили дистанционное управление ПТРК «Корнет»

«РВ»: Рязанские десантники успешно отражают атаки ВСУ на флангах Артемовска

#Рогов
#ВСУ
#потери
#Запорожская область
Читайте нас в
Женщина ранена при обстреле села Троицкое в Курской области
13 июля 2023, 14:05

Фото: Telegram-канал Р. Старовойта

Украинская сторона обстреляла село Троицкое Кореневского района Курской области. Осколочное ранение получила одна мирная жительница. Об этом рассказал губернатор региона Роман Старовойт.
«В населённом пункте зафиксировано 5 прилётов. Осколочное ранение плеча получила одна из жительниц, которую скорая помощь доставила в Глушковскую ЦРБ», - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что при обстреле повреждение получила линия электропередачи. Жители остались без света. Также пострадали несколько частных хозпостроек. Глава региона уточнил, что электроснабжение будет восстановлено сразу, как будет возможность провести ремонт.

Читайте также:

Частный дом разрушен после обстрела курского села Троицкое

В ходе обстрела Курской области ранен один человек

Село Троицкое в Курской области попало под обстрел ВСУ
#Курская область
#Роман Старовойт
#обстрел
Читайте нас в
Российский военный в одиночку отбил атаку украинских войск на Донецком направлении
13 июля 2023, 13:05

Фото: iStock/amixstudio

Боец «Южной» группировки российских войск с позывным «Юган», несмотря на контузию, смог в одиночку остановить атаку малой группы ВСУ на российские позиции на донецком направлении. Об этом пишет РИА Новости.
Во время наступления противник перепутал местоположение окопов ВС РФ, что помогло российскому военному выиграть время для совершения контратаки.

По словам командира подразделения, в котором служит «Юган», российский военный в ходе атаки противника получил контузию, однако при этом смог отбить атаку и ранить одного из украинских боевиков. Второй сбежавший солдат украинских войск нарвался на минные заграждения.

На данный момент российский военный «Юган» находится на лечении в медицинском учреждении. 

Читайте также:

ВС РФ отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении

Российские военные нанесли огневое поражение украинским войскам в Запорожской области

Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: ВС России держат линию от Клещеевки до Курдюмовки

#ВС РФ
#атака
#ВСУ
Читайте нас в
ЧВК «Вагнер» начала передислокацию из полевых лагерей
13 июля 2023, 12:17

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Длинная колонна без тяжелой техники замечена на трассе М4. Она двигалась в сторону Москвы в сопровождении полиции.
Kotsnews сообщает, что в колонне есть автобусы с белорусскими номерами, что может косвенно говорить о пункте назначения.

Ранее сообщалось, что продолжается обустройство одной из трех белорусских баз частной военной компании «Вагнер», расположенной близ населенного пункта Осиповичи в Могилевской области. Об этом 4 июля сообщает Telegram-канал GREY ZONE.

Часть подразделений ЧВК «Вагнер» уже приступила к тренировочному процессу. Например, отрабатываются танковые маневры и маневры с тяжелой техникой на полигоне в паре километров к югу от Осиповичей, а также штурмовые действия под прикрытием артиллерии (в том числе ночью).

Частная военная компания «Вагнер» ранее сообщила, что в ближайший месяц не будет нанимать новых бойцов и рассматривать заявки о поступлении на службу, в связи с переездом в Белоруссию и неучастием в СВО. В настоящий момент бойцы «Вагнера», по словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, находятся в своих полевых лагерях в Луганске.

Читайте также: 

ЧВК «Вагнер» было выделено 858 млрд рублей по госконтрактам

В Минобороны Белоруссии заявили о проведении занятий с ЧВК «Вагнер»

Лукашенко не исключил задействование ЧВК «Вагнер» для обороны
#Вагнер
#ЧВК
#Пригожин
Читайте нас в
Химчане и волонтёры передали гуманитарную помощь в зону СВО
13 июля 2023, 12:16

Фото: администрация г. о. Химки

Жители Химок и представители объединения «Ангелы фронта» собрали гуманитарную помощь для находящихся в зоне СВО военных. Депутат химкинского Совета Артур Каримов передал груз волонтёрам.
В посылках - продукты, медикаменты, средства личной гигиены, одежда и предметы военного быта. Кроме того, военным передали письма, рисунки и поделки от детей, сообщили в пресс-службе администрации Химок. 
«Ребята ждут от нас поддержки. Для нас это несложно, но для наших солдат письмо или рисунок, изображенный детской рукой, согревает лучше любого теплового прибора. Многие носят их в нагрудных карманах», – рассказала лидер объединения «Ангелы фронта» Мария Постольникова.  
Активисты своими руками делают маскировочные сети, наборы для сухого душа, окопные свечи и другие необходимые на линии соприкосновения предметы. Их тоже отправляют военнослужащим.  Каримов взаимодействует с волонтёрами и сам два раза в месяц приезжает в зону боевых действий. За прошедший год он посетил Донбасс более 20 раз и лично доставил 35 тонн гуманитарного груза. 
 
Читайте также: 

Химкинская компания будет выпускать препарат для лечения тревожных расстройств

В Подмосковье откроется комплекс по производству хлебобулочных и кондитерских изделий

В Химках создали космический аппарат для исследования Луны
 

#Московская область
#Подмосковье
#Химки
#волонтёры
#гуманитарная помощь
#военные
#СВО
#спецоперация
Читайте нас в
Жители Донецка массово получают сообщения с угрозами расправы
13 июля 2023, 11:22

Фото: iStock/Pinkypills

Жители Донецка массово получают сообщения в Телеграм с угрозами расправы. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что авторы сообщений пишут от имени вооруженных сил Украины и украинских националистических организаций. В число получивших рассылку вошли сотрудники медицинских учреждений и социальных служб города.

«Мы тебя достанем рано или поздно, хоть на краю географии», — написано в сообщении.

Сообщается, что в городах ДНР и ЛНР фиксируется деятельность сотрудников спецслужб киевского режима. 

Рассылка сообщений с угрозами связана с неудачами ВСУ в ходе контрнаступления. 

«Террор над мирными жителями — это отвлекающий маневр от ситуации на фронте», — считает собеседник агентства.

Читайте также:

​Российские военные нанесли огневое поражение украинским войскам в Запорожской области

Под Херсоном пресечены попытки ВСУ форсировать Днепр

Ребенок погиб во время обстрела со стороны украинских войск села в Запорожской области

#Донецк
#ВСУ
#угроза
Читайте нас в
Российские военные нанесли огневое поражение украинским войскам в Запорожской области
13 июля 2023, 10:58

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Врио губернатора области Евгений Балицкий заявил, что ВС РФ нанесли ВСУ огневое поражение в ходе попытки прорыва обороны в Васильевском районе Запорожской области. Об этом Балицкий сообщил в своем телеграм-канале.
Балицкий отметил, что основные усилия противника направлены на расширение плацдарма в районе поселка Пятихатки. 

Сообщается, что огневое поражение нанесли 58-й армия и батальона Судоплатова. Украинские войска понесли серьезные потери, достичь своих целей им не удалось.

Обстановку на участке Луговое - Малые Щербаки в Васильевском районе Балицкий назвал «стабильно напряженной».

Напомним, в сентябре прошлого года по инициативе врио губернатора был создан добровольческий батальон имени Павла Судоплатова.

Читайте также:

Под Херсоном пресечены попытки ВСУ форсировать Днепр

Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: ВС России держат линию от Клещеевки до Курдюмовки

Ребенок погиб во время обстрела со стороны украинских войск села в Запорожской области

#ВС РФ
#СВО
#ВСУ
#Запорожская область
Читайте нас в
Под Херсоном пресечены попытки ВСУ форсировать Днепр
13 июля 2023, 10:32

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Соединениям группировки войск «Днепр» на херсонском направлении в районе Дачи и Антоновки удалось пресечь две попытки ВСУ форсировать Днепр.
ТАСС пишет об уничтожении трёх лодок и более 60 военных. Также ликвидированы две гаубицы М-777, расчёты и боекомплекты к ним.
 
В островной зоне уничтожены два миномета калибра 120 мм с боевыми расчетами, на каховском направлении удалось ликвидировать две позиции ВСУ вблизи населенных пунктов Дудчаны и Саблуковка. 

Ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские военные взяли под огневой контроль участок трассы Чугуев-Меловое на купянском направлении.

Он пояснил, что данный участок дороги ВСУ использовали для снабжения своих войск и эвакуации раненых. Об этом он сообщил изданию РИА Новости.

Читайте также:

Евросоюз может отправить на Украину военных инструкторов

В Белгородской области ВСУ за один час обстреляли три района

В Брянской области ВСУ атаковали завод
#ВСУ
#СВО
#Днепр
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников