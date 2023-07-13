Украина уже получила кассетные боеприпасы от США

Фото: iStock/NATALIA MARNA
Кассетные боеприпасы, переданные США, уже прибыли на Украину. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский.
«Мы только что их получили, еще не использовали, но они могут радикально изменить ситуацию (на поле боя – ред.)», - заявил Тарнавский.Он уточнил, что участки, где будут использоваться кассетные боеприпасы, будут устанавливаться высшим военным руководством Украины, подчеркнув, что у этого оружия огромная мощность. При этом есть информация, что ВСУ уже использовали кассетные боеприпасы при обстреле Запорожской области, а также на Южно-Донецком направлении.
Читайте также:
Зеленский пообещал применять кассетные снаряды только по военным объектам
Шойгу: Россия в ответ на передачу Киеву кассетных бомб применит такие же боеприпасы
Столтенберг оправдал решение США о передаче кассетных боеприпасов ВСУ
Элина Позднякова