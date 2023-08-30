Украина в спешке требует F-16 из-за выборов на Западе

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Киевские власти торопятся заполучить истребители F-16, поскольку, после выборов в странах Запада помощь Украине может прекратиться, сообщает The New York Times.
«Украина в спешке требует истребители, так как понимает, что политическое время на исходе. Зеленский стремится получить как можно больше F-16 до выборов в Европе и США, которые могут привести к власти новых лидеров, не желающих оказывать обещанную предыдущим правительством помощь», - прокомментировали ситуацию в издании.
В NYT также напомнили, что уже сейчас в США с каждым днем возрастает количество политиков, которые выступают за прекращение финансовой поддержки Украины. В западных странах считают, что правительству необходимо обращать внимание на внутренние проблемы стран, а не на спонсирование киевского режима.
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Евгения Парфентьева