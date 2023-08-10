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Сегодня первое место в мире по черной трансплантологии, с оборотом в два миллиарда долларов в год, занимает Украина, заявила сопредседатель парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева в отношении несовершеннолетних, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в своем Telegram-канале.
«В 2021 году Рада разрешила проводить изъятие органов без согласия донора или его родных. Теперь такое согласие может дать врач, начальник военной части или любой посторонний, кто будет готов обеспечить похороны донору», - напомнила Кузнецова.
Парламентарий отметила, что хоть украинцы и принудили Верховную раду запретить изымать органы у погибших военных – проблему это не разрешило. На сегодняшний день пропавшими без вести числятся более 17 тысяч бойцов ВСУ, а украинские земли каждый день покрываются все новыми безымянными могилами.
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