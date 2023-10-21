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Украина вошла в тройку лидеров по помощи от США

21 октября 2023, 13:04
Фото: iStock/Michele Ursi

Фото: iStock/Michele Ursi

Если Вашингтон выделит Украине ещё 61,3 млрд долларов, то Украина займёт второе место после Афганистана по объемам помощи от Америки с 2001 по 2023 годы.
РИА Новости пишет, что общий объем помощи США с 2001 по 2023 годы для Украины составит примерно 91,7 млрд долларов, а для Израиля — 77,4 млрд долларов. Таким образом Украина станет второй страной в мире по размеру помощи от США после Афганистана.

19 октября Джо Байден запросил у Конгресса согласование бюджета, куда входит помощь Украине и Израилю на 61,3 млрд долларов.


Ранее военные обозреватели Майкл Кофман и Райан Эванс в подкасте портала War on the Rocks прогнозировали тяжёлый год для Украины.

2024 год может оказаться крайне сложным для Украины из-за роста военного производства в РФ и смены внешнеполитических приоритетов Америки.

«Усилия России по мобилизации военного производства приносят ей плоды», —считает Кофман.
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Экс-разведчик Риттер: ВС России уничтожили практически всю технику ВСУ
21 октября 2023, 12:50

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Американский экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что русские наступают, а украинцы отступают. Об этом Риттер сообщил в интервью U.S. Tour of Duty.
По словам бывшего разведчика, у ВС России есть много техники, украинские запасы практически уничтожены. Риттер добавил, что средства массовой информации Запада врут о ситуации на фронте. Он отметил, что в скором времени российских флаг будет развиваться над Киевом.

Ранее советник главы республики Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что в последние недели ВС России успешно продвигаются по всей линии фронта, а на двух направлениях в ДНР добились серьезного успеха. По словам Гагина, также идет продвижение на Донецком участке фронта. 

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Основатель «Азова»* Билецкий назвал сильные стороны российской армии
21 октября 2023, 12:19

Фото: istock / IherPhoto

ВСУ не удалось провести «короткую войну» против РФ из-за превосходства её армии.
Об этом сообщил основатель и бывший глава полка «Азов» (признан террористическим и запрещен в России) Андрей Билецкий, сообщает издание «Страна.ua».
 
К наиболее сильным сторонам российской армии Билецкий отнёс воздушно-космические силы (ВКС) и артиллерию.
 
«Все это они производят сами и, в отличие от Украины, не зависят от циклов «дали — не дали»», —считает Билецкий.
По его словам, в российские Вооруженные силы в большом количестве поступают новые управляемые боеприпасы. Наличие которых даст возможность войскам больше не заходить в зону работы украинской системы противовоздушной обороны.

«Сможем ли мы с 50-100 F-16 сравняться с российской авиационной группировкой? Не сможем. Сможем ли мы когда-нибудь сравняться по количеству стволов? По количеству бронетехники? Скорее всего не сможем», — заявил Андрей Билецкий.
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*признан террористическим и запрещен в России
#всу
#сво
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Российские военные успешно продвигаются по всей линии фронта, сообщил Гагин
Советник главы ДНР Гагин: ВС России успешно продвигаются по всей линии фронта
21 октября 2023, 11:14

Фото: iStock/Anna_Anikina

Советник главы республики Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что в последние недели ВС России успешно продвигаются по всей линии фронта, а на двух направлениях в ДНР добились серьезного успеха. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Гагина, также идет продвижение на Донецком участке фронта. Однако оно сопровождается активной работой артиллерии и авиации. Гагин отметил, что продвижение не проходит быстро, так как прежде всего командиры берегут личный состав и технику российских войск. 

Ранее Минобороны РФ сообщило, что за минувшую неделю российские военные нанесли по объектам ВСУ четыре массированных удара. Уничтожен украинский склад безэкипажных катеров, а также склады с артиллерий и горюче-смазочными материалами. 

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#россия
#склад
#минобороны рф
#военные
#днр
#всу
#вс рф
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«Агитируют несовершеннолетних»: В ДНР заявили о кадровом кризисе в ВСУ
Гагин заявил о нехватке кадров в ВСУ, туда начали агитировать несовершеннолетних
21 октября 2023, 10:40

Фото: iStock/Tomas Ragina

Советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что в рядах ВСУ сложился серьезный кадровый дефицит, есть факты агитации несовершеннолетних учащихся школ и колледжей, передает РИА Новости.
По словам Гагина, киевские власти в скором времени могут принять закон о мобилизации женщин. Он отметил, что это может привести к бунтам и недовольству среди населения.

Советник главы ДНР подчеркнул, что не стоит недооценивать противника, так как несмотря на существующий кризис, у украинских войск все еще существуют резервы.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что на Украине могут начать всеобщую мобилизацию женщин. По его словам, в некоторых районах боевого соприкосновения уже замечали тела погибших девушек.

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#кризис
#днр
#лнр
#тела
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В Британии рассказали, что Россия сделала с ATACMS
Spectator: ракеты ATACMS оказались неэффективными из-за контрмер ВС России
21 октября 2023, 10:09

Фото: iStock/3D_generator

Американские ракеты ATACMS оказались неэффективными из-за контрмер российской армии. Об этом сообщает Spectator.
В материале статьи сообщается, что РФ показала готовность адаптироваться к любому виду оружия, которое поставляют Украине. Отмечается, что увеличение западной помощи и поставки ракет ATAMACS Киеву не изменят ход специальной военной операции.

Автор статьи добавил, что ВСУ не выполнили свои задачи, а российским войскам удалось выстроить серьезную оборонительную систему.

Напомним, небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS было тайно доставлено на Украину в последние дни. Отмечается, что это было сделано специально, чтобы Россия не успела переправить вооружение за пределы радиуса их действия.

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#россия
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#операции
#поставки
#всу
#ракеты
#рф
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Украинский военный рассказал об обучении у американских инструкторов
21 октября 2023, 10:01

Фото: iStock/Olena_Z

Военные Вооруженных сил Украины в Германии проходят обучение у американских инструкторов.
О подробностях подготовки сообщил военный Александр Лыска, которого взяли в плен на запорожском направлении, пишет РИА Новости.
 
После Житомира он был отправлен проходить военную подготовку в Германии. С его слов, там не было ничего особенного. Мужчина рассказывает, что обучение проводили американские инструкторы, но он не знал их званий и имен.
 
«Ничего особенного, базовая военная подготовка в Германии – тактическая медицина, стрельба… Все то же самое, что и здесь», — рассказал Лыска.
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Военные обозреватели Кофман и Эванс прогнозируют тяжёлый год для Украины

Савчук: Войска группировки «Центр» за одни сутки поразили около 130 целей ВСУ
#всу
#украина
#сво
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Военные обозреватели Кофман и Эванс прогнозируют тяжёлый год для Украины
21 октября 2023, 08:04

Фото: istock / undefined undefined

Военные обозреватели Майкл Кофман и Райан Эванс в подкасте портала War on the Rocks прогнозировали тяжёлый год для Украины.
2024 год может оказаться крайне сложным для Украины из-за роста военного производства в РФ и смены внешнеполитических приоритетов Америки.
 
«Усилия России по мобилизации военного производства приносят ей плоды», —считает Кофман.
Эванс обращает внимание на смену внешнеполитических приоритетов Белого дома. Это может привести к снижению поддержки Киева. По его словам, США переключили внимание на Израиль и требование Республиканской партии обратить внимание на противостоянии с Китаем.
 
«В долгосрочной перспективе Украину ждет печальная картина», — считает Эванс.
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#всу
#сво
#украина
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Савчук: Войска группировки «Центр» за одни сутки поразили около 130 целей ВСУ
21 октября 2023, 06:50

Фото: iStock/Sergii_Zysko

Войска группировки «Центр» Вооружённых сил РФ всего лишь за одни минувшие сутки поразили около 130 целей Вооружённых сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении специальной военной операции. Потери противника при этом составили минимум 255 человек, сообщил в разговоре с ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
Огнем артиллерии, а также ударами штурмовой и армейской авиации «Центра» оказались поражены подразделения 24-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества.

При этом, по словам Савчука, «в ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено более 20 расчетов полевой артиллерии украинских войск».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
#вооружённые силы рф
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Newsweek: Контрнаступление ВСУ не увенчалось успехом
21 октября 2023, 04:25

Фото: iStock/Dmytro_Sheremeta

Контрнаступление Вооружённых сил Украины (ВСУ) можно признать безуспешным — его цели не достигнуты, а начинающийся в скором времени сезон дождей и непогоды еще сильнее ухудшит положение украинских войск. Таким мнением поделились в журнале Newsweek.
«Боюсь, теперь нам придется признать, что у Украины больше нет шансов добиться существенных и важных территориальных успехов», — цитирует издание слова Фредерика Мертенса, стратегического аналитика Гаагского центра исследований безопасности.

Адаптироваться же у украинских военнослужащих не выходит. Даже новая крупная поставка военной помощи от США не сможет изменить перевес сил, который сейчас не склоняется в пользу Украины, считает Newsweek.

Ранее американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис в материале для Responsible Statecraft заявил о том, что Украина не сможет одержать победу над Россией даже с огромной помощью Запада, «независимо от того, сколько денег выделит конгресс, сколько танков мы предоставим или сколько артиллерийских снарядов мы произведем».

Он также обратил внимание на то, что после провала украинского контрнаступления у сторонников киевского режима не осталось сомнений в том, что ВСУ не способны добиться каких-то успехов. При этом, американские власти не знают, как закончить конфликт на Украине.

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#украина
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