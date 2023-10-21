Украина вошла в тройку лидеров по помощи от США

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Если Вашингтон выделит Украине ещё 61,3 млрд долларов, то Украина займёт второе место после Афганистана по объемам помощи от Америки с 2001 по 2023 годы.
РИА Новости пишет, что общий объем помощи США с 2001 по 2023 годы для Украины составит примерно 91,7 млрд долларов, а для Израиля — 77,4 млрд долларов. Таким образом Украина станет второй страной в мире по размеру помощи от США после Афганистана.
19 октября Джо Байден запросил у Конгресса согласование бюджета, куда входит помощь Украине и Израилю на 61,3 млрд долларов.
Ранее военные обозреватели Майкл Кофман и Райан Эванс в подкасте портала War on the Rocks прогнозировали тяжёлый год для Украины.
2024 год может оказаться крайне сложным для Украины из-за роста военного производства в РФ и смены внешнеполитических приоритетов Америки.
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19 октября Джо Байден запросил у Конгресса согласование бюджета, куда входит помощь Украине и Израилю на 61,3 млрд долларов.
2024 год может оказаться крайне сложным для Украины из-за роста военного производства в РФ и смены внешнеполитических приоритетов Америки.
«Усилия России по мобилизации военного производства приносят ей плоды», —считает Кофман.Читайте также:
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Мария Фирсова