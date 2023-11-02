Украина втридорога приобретает оружие у своих партнеров

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Украина втридорога покупает оружие советской разработки у партнеров.
Об этом пишет издание Defence One, ссылаясь на данные торгового агрегатора Import Genius. Стало известно, что в июне Украина получила тысячу снарядов калибра 152 миллиметра от компании из Болгарии через польское правительственное агентство стратегических резервов.
Каждый снаряд обошелся Украине почти в 3 тысячи долларов. А Россия платит в 3 раза меньше за такие же боеприпасы.
По данным СМИ, украинские юридические лица в июле импортировали боеприпасов на 346 млн долларов. Поставщиками оружия стали Болгария, Румыния, Чехия, а также Турция.
Ранее генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер заявил, что украинские войска потеряли возможность наступать из-за непробиваемой обороны, выстроенной ВС России. По мнению Картера, из-за наступления распутицы усилятся боевые столкновения в воздухе.
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Каждый снаряд обошелся Украине почти в 3 тысячи долларов. А Россия платит в 3 раза меньше за такие же боеприпасы.
Ранее генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер заявил, что украинские войска потеряли возможность наступать из-за непробиваемой обороны, выстроенной ВС России. По мнению Картера, из-за наступления распутицы усилятся боевые столкновения в воздухе.
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Мария Фирсова