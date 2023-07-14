Украинцы могут столкнуться с отопительными проблемами этой зимой

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Украинский оператор теплоэнергетики ДТЭК предупреждает украинцев о проблемах с отоплением, которые могут быть этой зимой.
В сообщении оператора говорится, что зима окажется сложнее предыдущей, потому что Украина подходит к ней с частично разрушенной энергосистемой.
Сахарук призвал сейчас начать подготовку к зиме и утеплить дома.
Ранее замдиректора компании «Харьковоблэнерго» Александр Кишинский заявил о том, что в Харьковской области уничтожена почти вся генерирующая энергетическая инфраструктура. Об этом сообщил «МК», ссылаясь на украинские СМИ.
При этом он отметил, что в настоящее время Харьковская область получает недостающий объём электроэнергии из соседних регионов.
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«Мы закончили последний отопительный зимний период, когда 75% тепловой генерации были разрушены или повреждены. Такого не было в 2022 году», проинформировал украинцев исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.
Ранее замдиректора компании «Харьковоблэнерго» Александр Кишинский заявил о том, что в Харьковской области уничтожена почти вся генерирующая энергетическая инфраструктура. Об этом сообщил «МК», ссылаясь на украинские СМИ.
При этом он отметил, что в настоящее время Харьковская область получает недостающий объём электроэнергии из соседних регионов.
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Мария Фирсова