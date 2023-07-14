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Украинцы могут столкнуться с отопительными проблемами этой зимой

14 июля 2023, 11:35

Фото: istockphoto/monkeybusinessimages

Украинский оператор теплоэнергетики ДТЭК предупреждает украинцев о проблемах с отоплением, которые могут быть этой зимой.
В сообщении оператора говорится, что зима окажется сложнее предыдущей, потому что Украина подходит к ней с частично разрушенной энергосистемой.
«Мы закончили последний отопительный зимний период, когда 75% тепловой генерации были разрушены или повреждены. Такого не было в 2022 году», проинформировал украинцев исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Сахарук призвал сейчас начать подготовку к зиме и утеплить дома.

Ранее замдиректора компании «Харьковоблэнерго» Александр Кишинский заявил о том, что в Харьковской области уничтожена почти вся генерирующая энергетическая инфраструктура. Об этом сообщил «МК», ссылаясь на украинские СМИ.

При этом он отметил, что в настоящее время Харьковская область получает недостающий объём электроэнергии из соседних регионов.

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#Украина
#отопление
#отопительная система
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В Белгородской области ВСУ атаковали два района
14 июля 2023, 09:19

Фото: iStock/vadimrysev

Накануне беспилотники начали забрасывать взрывчаткой село Демидовку, а потом взрывное устройство сбросили на хутор Старый.
Село Демидовка Краснояружского района находится в 1,1 км от границы.
 
На хутор Старый Волоконовского района беспилотник сбросил две взрывчатки ВОГ-17, пишет Shot.
 
В обоих случаях никто не пострадал.
 
Предполагается, что первый дрон запустили из села Марьина Сумской области (1 км до границы), второй — из села Бударки Харьковской области (2 км до границы).

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Сальдо: Украинские боевики гибнут на поле боя как мухи
14 июля 2023, 09:05

Фото: iStock/JARAMA

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что киевский режим жалеет западную технику и с тупым упрямством бросает в безуспешные «мясные штурмы» массы пехоты, боевики которой гибнут как мухи.
Он выразил мнение о том, что визитной карточкой украинских властей стало бесчеловечное отношение к собственным солдатам. Его слова приводит издание РИА Новости.

Глава региона обратил внимание на то, что Украина пытается создать благоприятное впечатление у западных кураторов и не делится с ними истинным положением дел. По словам Сальдо, украинское командование бросает в штурмы бойцов, так как жалеет и бережет западную технику. В результате, украинские боевики гибнут как мухи, заключил губернатор.  

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#ВСУ
#потери
#Херсонская область
#техника
#Запад
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Путин рассказал, сколько западных танков уничтожили ВС РФ
14 июля 2023, 06:38

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что военнослужащие ВС России уничтожили 311 танков ВСУ с 4 июня. Отмечается, что треть — это западная техника, включая танки Leopard немецкого производства.
«Только с 4 июня до вчерашнего вечера танков уничтожено 311 единиц, из них значительная часть, я думаю, что одна треть, как минимум, — это западного производства, в том числе и Leopard», — заявил российский лидер в эфире телеканала «Россия-24».

Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.

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#Путин
#ВСУ
#танки
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Расчет «Солнцепека» поразил скопление живой силы ВСУ под Курдюмовкой
14 июля 2023, 05:26

Фото: РИА Новости

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев заявил, что расчет огнеметной системы «Солнцепек» ВС РФ нанес поражения по скоплениям живой силы противника в районе Курдюмовки в Донецкой Народной Республике (ДНР).
«Экипажем тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» нанесено поражение по скоплениям живой силы 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Курдюмовка», — цитирует РИА Новости слова собеседника.

Астафьев добавил, что группировка «Юг» в ходе контрбатарейной борьбы в районе Северска артиллерией ликвидировала две 152-мм гаубицы Д-20 и самоходное артиллерийское орудие 2С1 «Гвоздика».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#«Солнцепек»
#ВСУ
#спецоперация
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Бойцы ВС России сорвали попытку наступления ВСУ под Клещеевкой
14 июля 2023, 05:20

Фото: сайт Минобороны РФ

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев заявил, что ВС РФ сорвали попытку наступления украинской армии под Клещеевкой в Донецкой Народной Республике (ДНР).
«Разведывательным соединением подразделения спецназа южной группировки войск вскрыта попытка выдвижения в направлении Клещеевки группировки противника из состава 711-й штурмовой роты пограничного отряда Украины. Завязался бой — огнём артиллерии соединений 3-го армейского корпуса Южного военного округа попытка прорыва украинских штурмовиков была сорвана», — цитирует РИА Новости слова собеседника.

Астафьев добавил, что российский спецназ захватил двоих пленных, основная часть атакующих ликвидирована.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#ВСУ
#ВС РФ
#спецоперация
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Рогов: ВСУ перегруппировываются в Запорожье после провалов
14 июля 2023, 04:48

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ начали перегруппировку войск после серии провалов на Запорожском направлении.
«После серии провалов и неудач в попытках организовать полномасштабное контрнаступление на запорожском фронте украинские войска начали перегруппировку и подтягивают новые резервы с целью накопить силы для новых атак», — цитирует РИА Новости слова собеседника.

Он добавил, что атаки ВС Украины в большинстве случаев заканчиваются для противника значительными потерями и отступлением.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#ВСУ
#ВС РФ
#спецоперация
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Шеф Пентагона Остин назвал главную проблему ВСУ при контрнаступлении
14 июля 2023, 03:35

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что наибольшую трудность в ходе контрнаступления ВС Украины представляют минные поля.
«Зачистка минных полей является тем, что представляет для них наибольшую трудность», — цитирует CNN слова Остина.

Он отметил, что в распоряжении украинской армии по-прежнему остаются «большие силы» для контратаки.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#ВСУ
#контрнаступление
#Украина
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Кадыров: Борт с добровольцами вылетел из Грозного в зону СВО
13 июля 2023, 22:44

Фото: РИА Новости/Татьяна Барыбина

Из Международного аэропорта Грозный в зону спецоперации направился очередной борт с добровольцами. Об этом сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.
«Каждый, кто по зову сердца отправился на борьбу с украинско-натовскими бандитами, заслуживает особого уважения! Это истинные патриоты и защитники Отечества», - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

При этом глава Чечни уточнил, что среди добровольцев не только жители республики, но и мужчины, прибывшие из других регионов России.

Кадыров рассказал, что перед тем, как отправиться в зону СВО, бойцы прошли краткий курс практической подготовки, который проводился на территории Российского университета спецназа в Гудермесе. Он также подчеркнул, что все вступившие в ряды спецназа «Ахмат» заключают контракт с Минобороны России на четыре месяца и получают все государственные гарантии, которые предусмотрены военнослужащим.⠀

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#Рамзан Кадыров
#спецоперация
#Чечня
#добровольцы
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Пентагон: Предоставлять Украине истребители F-16 еще не время
13 июля 2023, 22:33

Фото: iStock/icholakov

На сегодняшний день передавать Украине истребители F-16 было бы несвоевременно. Об этом заявил директор операций объединенного штаба Пентагона Дуглас Симс.
«Условия для размещения F-16, возможно, не идеальны», - объяснил Симс.

Он также уточнил, что подобное решение связано с тем, что Россия располагает обширными возможностями в сфере противовоздушной обороны.

При этом он подтвердил, что кассетные боеприпасы, переданные Киеву США, уже прибыли на Украину.

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#Пентагон
#истребители F-16
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