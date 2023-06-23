Украинцы начали скупать йод от радиации

istockphoto/Creativebird
На Украине зафиксирован резкий спрос на йод после слов Владимира Зеленского о Запорожской АЭС
За 22 июня продажи йодида калия в украинских аптеках выросли на 80%, сообщают местные СМИ. Причиной высокого спроса на препарат, считающийся защищающим от радиации, является заявление президента Украины Владимира Зеленского, который обвинил Россию в вероятной подготовке диверсии на Запорожской АЭС в Энергодаре.
Также выросли продажи БАДов с йодом - на 1335%. По мнению экспертов, население скупает йодсодержащие добавки, считая их альтернативой йодиду калия и воспринимая как препараты для профилактики. Но специалисты предупреждают, что БАДы вряд ли защитят от радиации, а их бесконтрольное применение может привести к негативным последствиям, пишет «Московский Комсомолец».
В Государственном научно-техническом центре по ядерной и радиационной безопасности рассказали, что, если случится катастрофа на ЗАЭС, препарат йодида калия окажется бесполезным. По словам учёных, блоки ЗАЭС в сентябре 2022 года перевели в режим холодной остановки, потому во время аварии не случится выброса ионов йода, которые должен нейтрализовать йодид калия, заменяя радиоактивный йод в щитовидной железе.
Ранее МАГАТЭ опровергло заявление Буданова о минировании пруда-охладителя Запорожской АЭС. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прокомментировал заявление главы ГУР Украины Кирилла Буданова о том, что пруд-охладитель Запорожской АЭС в Энергодаре, якобы, заминирован. Об этом сообщает телеграмм-канал «Клименко Тайм».
По словам Гросси, информация, озвученная главой украинского разведывательного ведомства, не соответствует действительности. Он пояснил, что на территории, которая прилегает к Запорожской АЭС, действительно расположены мины, однако, они установлены с целью осуществления обороны и не нарушают безопасность электростанции.
Также выросли продажи БАДов с йодом - на 1335%. По мнению экспертов, население скупает йодсодержащие добавки, считая их альтернативой йодиду калия и воспринимая как препараты для профилактики. Но специалисты предупреждают, что БАДы вряд ли защитят от радиации, а их бесконтрольное применение может привести к негативным последствиям, пишет «Московский Комсомолец».
Ранее МАГАТЭ опровергло заявление Буданова о минировании пруда-охладителя Запорожской АЭС. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прокомментировал заявление главы ГУР Украины Кирилла Буданова о том, что пруд-охладитель Запорожской АЭС в Энергодаре, якобы, заминирован. Об этом сообщает телеграмм-канал «Клименко Тайм».
По словам Гросси, информация, озвученная главой украинского разведывательного ведомства, не соответствует действительности. Он пояснил, что на территории, которая прилегает к Запорожской АЭС, действительно расположены мины, однако, они установлены с целью осуществления обороны и не нарушают безопасность электростанции.
Мария Фирсова