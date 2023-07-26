Украинцы воруют у самих себя

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Военная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту хищения оружия и боеприпасов из тыловых частей, рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в интервью «РИА Новости».
«На краснолиманском направлении в украинских воинских частях выявлены случаи хищения оружия и боеприпасов. Военной прокуратурой в отношении их возбуждены уголовные дела в связи с хищением военного имущества», - прокомментировал ситуацию Марочко.
По словам эксперта, пропажу обнаружили, когда нести службу приняли мобилизованные украинцы. Для новобранцев зарезервировали на складах оружие, в том числе и западное. Однако, военнослужащие выяснили, что зарезервированное вооружение отсутствует на месте. Пропажи так и не нашли, заключил Марочко.
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Евгения Парфентьева