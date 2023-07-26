Украинцы воруют у самих себя

Британский наемник Гарри Роу, принимающий участие в военных операциях на украинской территории, рассказал о неожиданной атаке российских вооруженных сил на острове в реке Днепр. Как он сообщил, один из его товарищей по оружию был готов сразу после боестолкновения сдаться противникам, информирует Times.