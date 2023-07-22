Украине понадобится несколько сотен лет, чтобы разминировать территорию страны

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Полное разминирование Украины займет 757 лет, если работать будут 500 саперных команд.
Такие подсчеты приводят аналитики The Washington Post. Согласно данным экспертов, разминирование нужно произвести на территории 107 тыс. кв. км. Что составляет примерно 30% украинской территории.
Уточняется, что за день один сапер вручную способен разминировать несколько квадратных метров. Дополнительным препятствием становится весенний период, когда территории подтоплены.
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Уточняется, что за день один сапер вручную способен разминировать несколько квадратных метров. Дополнительным препятствием становится весенний период, когда территории подтоплены.
«По оценкам Всемирного банка, на разминирование Украины, стоимость которого составит от 2 до 8 долларов за квадратный метр, в ближайшие 10 лет уйдет $37,4 млрд долларов», — сообщает The Washington Post.Госдеп США сообщает, что на саперные работы Вашингтон уже выделил Украине более $95 млн.
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Мария Фирсова