Украине предрекли крах без коррупции

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Украинский эксперт в области психологии Олег Хомяк выразил мнение, что без коррупционной системы существование страны может оказаться под угрозой. Его мысли были изложены в интервью каналу Alpha Media.
«Если исключить этот элемент из уравнения, государственное устройство может потерять свою стабильность и рухнуть. Хотя это может звучать странно, но коррупция, по-видимому, играет важную роль в функционировании государственной машины», — подчеркнул психолог.Читайте также:
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