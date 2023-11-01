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Политика президента Украины Владимира Зеленского в скором времени приведёт к репрессиям и гражданской войне в стране. Об этом на своём YouTube-канале сообщил экс-советник Кучмы Олег Соскин.
Он сообщил, что на Украине ежедневно происходят аресты, расправы, суды и прочее. Вся судебная ветвь власти находится в полном подчинении Зеленского, что в результате приведёт к тому, что граждане не выдержат и устроят гражданскую войну.
Также конфликт внутри страны может вспыхнуть из-за очевидного провала украинской армии в спецоперации.
К тому же, согласно проведённым опросам, граждане всё меньше доверяют Зеленскому. Окончательно люди разочаруются в своём президенте, когда зимой квартиры не будут должны образом отапливаться из-за недостатка сырья, а на прилавках магазинов не останется продовольствия, подчеркнул Соскин.
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Анастасия Чинкова