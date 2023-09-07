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Американский журналист Джексон Хинкл заявил, что украинский конфликт закончится на условиях России с неминуемой потерей Киевом новых городов и территорий.
Напомним, ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский никак не может защитить инфраструктуру Одессы от ударов России. Соскин отметил, что разрушение Одессы будет иметь серьезные последствия для Украины. Бывший советник также осудил решение Зеленского убрать Алексея Резникова с поста министра обороны
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