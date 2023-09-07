На Западе не ожидали, что российские военные будут так решительно защищать свои территории на линии соприкосновения и крепко держать свою оборону. Об этом рассказал бывший морской пехотинец ВС США Брайан Берлетик в интервью бывшему члену британского парламента и главе Партии рабочих Великобритании Джорджу Галлоуэю.