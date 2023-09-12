Украине указали, что Россия приготовила ВСУ

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Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что сейчас у ВС РФ на руках выигрышная комбинация в украинском конфликте. Об этом Макгрегор сообщил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Макгрегор подчеркнул, что когда РФ захочет, она начнет свое наступление для вытеснения ВСУ. Экс-советник отметил, что украинские власти из-за своего сильного отчаяния пытаются заставить власти Польши и другие страны НАТО выдать украинских граждан призывного возраста.
Макгрегор добавил, что в этом конфликте Киев очень сильно проигрывает.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина с начала своего контрнаступления потеряла 71 тысячу военнослужащих, а результатов так и не добилась.
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Макгрегор добавил, что в этом конфликте Киев очень сильно проигрывает.
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Екатерина Коршунова