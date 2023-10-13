Украинская активистка сбежала от СВО в Израиль и теперь просится обратно

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Украинская активистка Виктория Грищенко прибыла в Израиль 3 октября, чтобы укрыться от спецоперации на родине. Однако, согласно информации Politico, она теперь столкнулась с неожиданным вызовом — арабо-израильской войной, которая началась 7 октября.
Вплоть до утра 7 октября она находилась в городе Петах-Тикве, всего в 10 километрах от Тель-Авива, но началась серия атак ХАМАС на Израиль.
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