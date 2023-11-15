Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ «Украинская армия опустошена»: ВСУ лишилась инициативы на поле боя

«Украинская армия опустошена»: ВСУ лишилась инициативы на поле боя

Экс-агент ЦРУ Джонсон: ВСУ потеряли инициативу на поле боя из-за больших потерь
15 ноября 2023, 17:25
Фото: istock / JARAMA

Фото: istock / JARAMA

Вооруженные силы Украины потеряли инициативу на фронте из-за трудностей с поставками западного вооружения и нехватки бойцов. Такое заявление сделал бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон во время интервью для YouTube-канала Syriana Analysis.
Джонсон утверждает, что с момента эскалации конфликта общее количество потерь Армии Украины составило более миллиона человек, из-за чего ВСУ оказались опустошены.

«То, что два с лишним года назад было 40-миллионным населением, теперь составляет лишь 27 миллионов, потому что люди бегут из страны», — отметил Джонсон.

Он отметил, что у США сейчас нет возможности поставлять Украине все необходимое ей оружие.

Ранее в Кремле отмечали, что чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на фронте крайне мало, тем быстрее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.

Читайте также:

Последние новости СВО: ВСУ заговорили об отступлении, где ВС РФ расширили контроль

Минобороны: Средства ПВО пресекли атаку БПЛА ВСУ на Московскую область

Переброска ВС РФ на «выгодные позиции»: как СМИ «сдали» Днепр, откуда информация
#сша
#оружие
#интервью
#заявление
#всу
#вооружения
#киев
Читайте нас в
В США заговорили о смене тактики ВСУ на поле боя
Экс-морпех Берлетик: командиры ВСУ задумываются о переходе к обороне
15 ноября 2023, 17:51

Фото: iStock/JARAMA

В ВСУ начали задуматься о необходимости перехода к оборонительной тактике после провала контрнаступления. Об этом сообщил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик.
«Я думаю, сейчас огромное количество командиров ВСУ говорит о необходимости обороны, что они должны забыть о наступлении, так как оно не происходит, оно не работает», — сказал Берлетик в интервью YouTube-каналу Reporterfy.

Он отметил, что снижение боевого духа в ВСУ уже признали в западных СМИ. При этом Киеву не удается набрать людей для отправки на поле боевых действий.

Берлетик считает, что с наступлением зимы ВСУ могут потерпеть стратегическое и тактическое поражение, так как у них нет необходимого оружия, боеприпасов, снаряжения и одежды. По его словам, российская армия обладает более выгодным положением в этом вопросе.

Читайте также:

«Украинская армия опустошена»: ВСУ лишилась инициативы на поле боя

Сальдо: В районе села Крынки ВСУ попали в «огненный ад»

В Польше назвали причины «тупика» ВСУ
#армия
#сми
#снижение
#youtube
#интервью
#всу
Читайте нас в
Минобороны РФ: ПВО сбила украинский МиГ-29 в Днепропетровской области
15 ноября 2023, 16:04

Фото: iStock/Andrey Atanov

В Минобороны России заявили, что российская система противовоздушной обороны сбила украинский истребитель МиГ-29 в Днепропетровской области.
«Средствами противовоздушной обороны в районе города Павлоград Днепропетровской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

При этом добавляется, что ликвидировано порядка 30 беспилотников ВСУ на территории Харьковской и Запорожской областей, а также ЛНР и ДНР.

Ранее также сообщалось, что Министерство обороны России стремится усилить систему противовоздушной обороны на главных носителях крылатых ракет «Калибр» — кораблях проекта «Буян-М». Источники в ведомстве сообщили, что планируется модернизировать эти корабли, интегрировав в них передовую зенитно-ракетную систему «Панцирь-М».

Читайте также:

Последние новости СВО: ВСУ заговорили об отступлении, где ВС РФ расширили контроль

Минобороны: Средства ПВО пресекли атаку БПЛА ВСУ на Московскую область

Переброска ВС РФ на «выгодные позиции»: как СМИ «сдали» Днепр, откуда информация
#бпла
#днр
#лнр
#сво
#всу
#вс рф
#пво
#минобороны рф
Читайте нас в
В Подмосковье формируют элитное воинское подразделение – полк Московской области
15 ноября 2023, 15:44

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье создаётся элитное подразделение для выполнения боевых задач – полк Московской области. Набор начался в конце октября. В состав полка войдут 2 тыс офицеров, прапорщиков и рядовых, в том числе прошедших горячие точки.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв, заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками России Александр Матовников и военкомом Подмосковья Алексей Астахов посетил воинскую часть и проверили, как проходит комплектование нового подразделения.
«Прежде всего, в полк подобраны командир с опытом боевых действий и также офицеры, хорошо знающие нюансы военного дела. Наша задача – создать боеспособное подразделение, чтобы достойно выполнять боевые задачи. Видим, что сейчас уже проходит серьёзная и основательная подготовка», – сказал Воробьёв. 
Сейчас добровольцы полка проходят первоначальную подготовку в Подмосковье. Занятиями руководят инструкторы с опытом участия в боевых действиях. 
«Я родом из Саратовской области, закончил там тыловое военное училище и по распределению попал служить в Подмосковье. Уже 19 лет проживаю с семьёй в Чехове. Являюсь кадровым офицером, решил отправиться в зону СВО, потому что не могу оставаться равнодушным к судьбе Родины. Подал документы в военкомат, и мне предложили полк Московской области, что, безусловно, стало для меня дополнительным стимулом», – рассказал военнослужащий с позывным Волга.
После завершения комплектования в Подмосковье военнослужащие отправятся на полигон, где проведут учения с тяжёлой техникой и вооружением. По окончании боевого слаживания полк Московской области направится в зону СВО.
«Я из Артёмовска, учился там, прожил большую часть жизни. Сейчас живу в Одинцове. С 1993 года служил по контракту, потом искал место для прохождения дальнейшей службы, обратился в свой военкомат, и меня распределили в полк Московской области. Для меня это особая гордость. Хочется побыстрее отправиться в зону СВО, я уже там был, имею опыт», – поделился командир взвода подвоза боеприпасов Дмитрий.
Как подчеркнул Воробьёв, власти Подмосковья и раньше оказывали поддержку военным, но полк Московской области – на особом контроле. 
«Это касается и дооснащения, и постоянного взаимодействия – я лично на связи с командиром. Мы оказываем особое внимание и семьям. Необходимо быть в постоянном диалоге с близкими наших бойцов. Благодарен ребятам за то, что они не стесняются и говорят, что их беспокоит. Мы ждём их домой живыми и с победой», – подчеркнул глава региона. 
Каждый доброволец получит выплату в 1 млн рублей. Бойцы также могут рассчитывать на льготы – кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, приостановление по судебным делам и сохранение рабочего места.
 
Московская область помогает новому подразделению в закупке обмундирования, амуниции и медикаментов. Для доставки военнослужащих в период комплектования полка выделили микроавтобус и «Газель» для перевозки грузов.
 
Большое внимание оказывается семьям добровольцев. О них позаботятся и обеспечат всем необходимым – местом в детсаду без очереди, социальными услугами для пожилых родителей, трудоустройством, профессиональным обучением и дополнительным образованием. Родные военнослужащих полка могут также рассчитывать на помощь регионального фонда «Защитники Отечества», волонтёров и всех подмосковных ведомств.
 
Чтобы попасть в полк, можно оставить заявку на сайте контрактмо.рф или в телеграм-боте @contractMObot. , а проконсультироваться – по телефону горячей линии: 7 (495) 990-77-77.
 
Читайте также: 

Воробьёв вручил медали «За храбрость» подмосковным добровольцам из отряда БАРС

Участница из Дубны вышла в финал конкурса «Женщина-герой»

Андрей Воробьев встретился с главой Дмитровского городского округа
#андрей воробьёв
#губернатор
#сво
#спецоперация
#военные
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Сальдо: В районе села Крынки ВСУ попали в «огненный ад»
15 ноября 2023, 15:43

Фото: istockphoto/Nzpn

Военные частей Вооруженных сил РФ устроили противнику, заблокированному в районе села Крынки, настоящий огненный ад. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
В своем телеграм-канале глава региона написал, что ВСУ подвергаются постоянным ударам, для которых используются ракеты, артиллерия, авиационные бомбы, снаряды тяжёлых огнемётных систем, беспилотные летательные аппараты. По словам губернатора, это стало возможным после того, как в район села были стянуты дополнительные силы.

Сальдо также отметил, что невозвратные потери украинской стороны на этом участке за пару дней превысили сотню человек. По его словам, для операции по форсированию Днепра командование ВСУ стянуло сюда лучшую технику и самые боеспособные части националистов и наёмников.

«Это был последний шанс для Зеленского выслужиться перед своими хозяевами. Однако уже очевидно, что эти планы, подобно «Барбароссе», полетели в тартарары. Шансов вырваться на оперативный простор у боевиков киевского режима нет никаких», — заключил Владимир Сальдо.

Читайте также:

«Стратегия Зеленского»: В Киеве обвинили Зеленского в провале контрнаступления

«Огненный ад»: ВС РФ заблокировали ВСУ в районе села Крынки в Херсонской области

Сальдо назвал число убитых солдат ВСУ на Днепре
#человек
#операции
#всу
#вс рф
#ракеты
#солдат
Читайте нас в
«Стратегия Зеленского»: В Киеве обвинили Зеленского в провале контрнаступления
Соскин: К провалу контрнаступления привела стратегия Зеленского
15 ноября 2023, 15:24

Фото: iStock/Michele Ursi

К провалу контрнаступления Вооруженных сил Украины привела стратегия, которой придерживался президент Владимир Зеленский, об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«Вся стратегия Зеленского (направлена) на усиление репрессий внутри страны, на усиление диктатуры, на продолжение военного положения — абсолютно бесперспективна. И вылавливай мужчин, не вылавливай в городах, отправляй их на фронт – это ничего не дает. Если нет сил освободить территорию: ни денежных, ни военных, ни физических, то надо искать другую линию», - прокомментировал ситуацию Соскин. 

Эксперт напомнил, что ВСУ не только не смогли достичь хоть сколько-нибудь значимых успехов, но и умудрились потерять ранее принадлежавшие им позиции. К тому же, разрекламированное контрнаступление привело к колоссальному количеству потерь как в технике, так и в рядах личного состава. 

Соскин осудил и стратегически неверное решение Зеленского назначить новым главой минобороны страны Рустема Умерова, после назначения которого на самой верхушке военного руководства страны вспыхнул раздор. 

По мнению эксперта, провал операции - это персональная вина Владимира Зеленского.

Читайте также: 

«Огненный ад»: ВС РФ заблокировали ВСУ в районе села Крынки в Херсонской области

Марочко: ВСУ стали часто атаковать гражданские объекты дронами

РИА: Спецназ «Сибирь» уничтожил украинский БМП под Клещеевкой
#владимир зеленский
#украина
#всу
#контрнаступление
#сво
Читайте нас в
В Польше назвали причины «тупика» ВСУ
Польский генерал: в ВСУ наблюдается синдром опущенных рук
15 ноября 2023, 15:02

Фото: iStock/Michele Ursi

Польский генерал в отставке Богуслав Пацек заявил, что у ВСУ «опустились руки». Его слова приводит ТОК FM.
По словам бывшего военнослужащего, потери украинской стороны огромны, и ВСУ находятся в очень непростой ситуации. 

Пацек пояснил, что командование ВСУ разочаровываются по мере затягивания конфликта. Генерал уверен, что патовая ситуация на фронте сложилась из-за того, что украинские военные плохо обучены. Кроме того, внимание западных союзников переключилось на ближневосточный конфликт, а между правящими элитами на Украине возник разлад, пояснил польский военный. 
 
Прежде главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил о «тупике» на фронте, чем разозлил президента Украины Владимира Зеленского.  


Читайте также:

Сальдо назвал число убитых солдат ВСУ на Днепре

США ищут нового президента Украины

«Огненный ад»: ВС РФ заблокировали ВСУ в районе села Крынки в Херсонской области
#военные
#конфликт
#всу
#вс рф
#сво
#польша
Читайте нас в
Собянин заявил о досрочном выполнении плана по контрактникам в Москве
Собянин: в Москве в 2023 году с Минобороны заключили порядка 22 тыс человек
15 ноября 2023, 14:25

Фото: сайт Кремля

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица досрочно выполнила задание Минобороны на 2023 год по контрактникам. Всего более 22 тысяч москвичей записались в армию России.
«Москва досрочно закончила контрактацию по заданию министерства обороны. Больше 22 тысяч ребят с начала года записались на службу в армию, но мы не прекращаем прием добровольцев. Желающих достаточно много», - сказал Собянин.

Он выразил благодарность тем, кто принял решение добровольно отправиться на спецоперацию. По его словам, без людей не работает военная техника и военные технологии. Таким образом, армия держится на плечах военных. Столичный градоначальник также пожелал всем вернуться домой с победой.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Около 410 тысяч россиян заключили контракт с Минобороны РФ с начала текущего года.

Читайте также:

Воробьёв вручил медали «За храбрость» подмосковным добровольцам из отряда БАРС

Добровольцы СВО раскрыли свою главную мотивацию

Служба по контракту – выбор настоящего мужчины
#москва
#военные
#армия
#техника
#технологии
#приём
#военная техника
#контракт
Читайте нас в
Сальдо назвал число убитых солдат ВСУ на Днепре
Сальдо: ВСУ потеряли не менее 2 батальонов при переправе через Днепр
15 ноября 2023, 14:11

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ потеряли о двух батальонов личного состава при переправе через Днепр. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Глава региона рассказал, что за последние два дня украинская сторона потеряла более сотни военных. Он также оценил потери противника на переправе в районе Днепра и заявил, что враг лишился не менее полутора-двух батальонов во время осады на левом берегу реки. 

Сальдо добавил, что российские бойцы уничтожают врага беспилотниками, ракетами, бомбами и артиллерийскими снарядами. 

Прежде появилась информация о том, что российские бойцы отошли в районе Днепра на «более выгодные позиции», однако вскоре она была опровергнута. Оказалось, что неудачи на этом направлении терпят ВСУ, которые были вынуждены перебросить свои подразделения на левобережье. 

Читайте также:

«Огненный ад»: ВС РФ заблокировали ВСУ в районе села Крынки в Херсонской области

ВСУ пытаются оживить контрнаступление

«Сдались без боя»: Два грузинских наемника-снайпера ВСУ попали в плен под Кременной
#всу
#вс рф
#контрнаступление
#сво
#россия
#война
#бпла
Читайте нас в
«Огненный ад»: ВС РФ заблокировали ВСУ в районе села Крынки в Херсонской области
Российские силы заблокировали ВСУ в районе села Крынки в Херсонской области
15 ноября 2023, 13:13

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Российские силы заблокировали украинский военных в районе села Крынки Херсонской области, об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
«Противник заблокирован в Крынках, ему устроен огненный ад: по нему летят бомбы, ракеты, боеприпасы тяжёлых огнемётных систем, артиллерийские снаряды, беспилотники», - прокомментировал ситуацию Сальдо. 

По словам главы региона, после того, как Вооруженные сил РФ подтянули дополнительное количество ресурсов, украинской армии пришлось тяжко. Теперь они сидят по подвалам, а передвигаются только перебежками по ночам. 

Сальдо также заявил, что только за последние пару дней потери ВСУ в районе Крынок составили более сотни человек.

Читайте также: 

​РИА: Спецназ «Сибирь» уничтожил украинский БМП под Клещеевкой

Марочко: ВСУ стали часто атаковать гражданские объекты дронами

«Сдались без боя». Два грузинских наемника-снайпера ВСУ попали в плен под Кременной
#боеприпасы
#всу
#ракеты
#рф
#вс рф
#сво
#владимир сальдо
#херсонская область
Читайте нас в
Достижения.рф