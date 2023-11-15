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Вооруженные силы Украины потеряли инициативу на фронте из-за трудностей с поставками западного вооружения и нехватки бойцов. Такое заявление сделал бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон во время интервью для YouTube-канала Syriana Analysis.
Джонсон утверждает, что с момента эскалации конфликта общее количество потерь Армии Украины составило более миллиона человек, из-за чего ВСУ оказались опустошены.
Он отметил, что у США сейчас нет возможности поставлять Украине все необходимое ей оружие.
Ранее в Кремле отмечали, что чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на фронте крайне мало, тем быстрее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
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«То, что два с лишним года назад было 40-миллионным населением, теперь составляет лишь 27 миллионов, потому что люди бегут из страны», — отметил Джонсон.
Ранее в Кремле отмечали, что чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на фронте крайне мало, тем быстрее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
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Алина Юрчак