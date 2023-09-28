Украинская ДРГ попыталась прорваться в Белгородскую область

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko
28 сентября около 06.00 утра украинская ДРГ совершила попытку проникнуть в Белгородскую область с территории Сумской области, однако российские пограничники успешно отбили их атаку. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник.
По последним данным, российские пограничники смогли отбить атаку украинской ДРГ. Их вытеснили на минные поля, где они и подорвались, понеся потери.
Читайте также:
Пресечена попытка террористической атаки Украины на территории РФ
ФСБ задержала двух диверсантов в Ростовской области
ФСБ предотвратила диверсии в Калужской области, вычислив завербованного СБУ мужчину
Элина Позднякова