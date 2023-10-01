Украинская ДРГ пыталась прорваться на территорию Курской области

Фото: istockphoto/Leestat
Сегодня в 04:10 российские пограничники заметили противника недалеко от села Николаево-Дарьино Суджанского района.
Shot пишет, что в состав ДРГ входили четыре человека. Они были вооружены винтовками М-4. Перед попыткой прорыва проводился артобстрел, украинские диверсанты также стреляли из РПГ-7.
В результате боя участники ДРГ были отброшены назад, прорыва границы не допущено.
На данный момент меры усиления приняли в Белгородской, Брянской и Курской областях.
Ранее сообщалось, что ВСУ в первый раз атаковали Краснодарский край турецким беспилотником Bayraktar. Bayraktar TB2 — ударный оперативно-тактический средневысотный дрон.
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В результате боя участники ДРГ были отброшены назад, прорыва границы не допущено.
Ранее сообщалось, что ВСУ в первый раз атаковали Краснодарский край турецким беспилотником Bayraktar. Bayraktar TB2 — ударный оперативно-тактический средневысотный дрон.
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Мария Фирсова