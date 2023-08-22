Украинская ДРГ попыталась проникнуть на территорию Брянской области

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Украинская ДРГ попыталась проникнуть на территорию России через Брянскую область, сообщает Telegram-канал Mash.
Диверсионно-разведывательная группа ВСУ совершила попытку проникновения на территорию России в районе посёлка Забрама и села Сушаны.
Российским пограничникам удалось успешно отбить вражескую атаку.
Отмечается, что ДРГ состояла из десяти человек. При себе у них были американские винтовки М4 и гранаты.
Ранее украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на территорию предприятия ООО «КурскПродукт», которое находится в Глушковском районе. Никто не пострадал. Разрушений удалось избежать.
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Ранее украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на территорию предприятия ООО «КурскПродукт», которое находится в Глушковском районе. Никто не пострадал. Разрушений удалось избежать.
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Евгения Парфентьева