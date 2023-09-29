Украинская ДРГ проникла на территорию Брянской области

Фото: iStock/Anna_Anikina
В настоящий момент российские силы ведут бой с украинской диверсионно-разведывательной группой. Для силовых ведомств объявили общий сбор.
28 сентября средства массовой информации сообщали, что ДРГ ВСУ проникла в Россию через Белгородскую область, однако, позже стало известно, что пограничники и другие силовые структуры вступили в бой на линии разграничения в Белгородской области с украинской ДРГ, зайти на территорию региона диверсанты не смогли.
Читайте также:
«Уже призывают инвалидов»: В Китае пришли в шок от украинских методов мобилизации
Гражданин Китая получил ранения в результате обстрела Белгородской области ВСУ
Кадыров: ВСУ расстреляли двоих украинских военных при попытке сдаться в плен