Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Украинская ДРГ проникла на территорию Брянской области

Украинская ДРГ проникла на территорию Брянской области

29 сентября 2023, 17:10
Фото: iStock/Anna_Anikina

Фото: iStock/Anna_Anikina

Украинская ДРГ, в составе 50 человек, проникла на территорию Брянской области, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, 50 диверсантов проникли на российскую территорию в районе посёлка Лугового Брянской области.

В настоящий момент российские силы ведут бой с украинской диверсионно-разведывательной группой. Для силовых ведомств объявили общий сбор.


Некоторые дороги в Новозыбковском районе региона оцепили силовики.

28 сентября средства массовой информации сообщали, что ДРГ ВСУ проникла в Россию через Белгородскую область, однако, позже стало известно, что пограничники и другие силовые структуры вступили в бой на линии разграничения в Белгородской области с украинской ДРГ, зайти на территорию региона диверсанты не смогли.

Читайте также:

«Уже призывают инвалидов»: В Китае пришли в шок от украинских методов мобилизации

Гражданин Китая получил ранения в результате обстрела Белгородской области ВСУ

Кадыров: ВСУ расстреляли двоих украинских военных при попытке сдаться в плен
#брянская область
#всу
#сво
Читайте нас в
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении пункта управления «Иностранного легиона»
29 сентября 2023, 16:29

Фото: istock / Aleksandr Golubev

За текущую неделю ВС РФ нанесли по противнику 9 ударов крылатыми ракетами и БПЛА, уничтожив пункт управления «Иностранного легиона». Информацию об этом сообщило Министерство обороны РФ.

В ведомстве пояснили, что целью ударов стали склады боеприпасов, военное имущество ВСУ, а также места подготовки диверсантов и пункты размещения военных и наемников.

Ранее сообщалось, что командование Украины выводит из района Работино в тыл 47-ю бригаду ВСУ по причине отказа военных в выполнении поставленных задач из-за больших потерь. 

Также ранее бывшая заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр рассказала о сложной для ВСУ ситуации на фронте. Она заявила, что продвижение по линии боев идет очень медленно, а бои завершаются без изменения положения.

Читайте также: 

«Уже призывают инвалидов»: В Китае пришли в шок от украинских методов мобилизации

Секретарь СНБО Данилов: Каждый украинец должен иметь дома пулемет

Командиры ВСУ расстреляли двоих украинских военных при попытке сдаться в плен

#изменения
#имущество
#бпла
#страны
#всу
#вс рф
#минобороны
Читайте нас в
«Уже призывают инвалидов»: В Китае пришли в шок от украинских методов мобилизации
AT: Зеленский использует жестокие методы для призыва в армию
29 сентября 2023, 16:22

Фото: iStock/innovatedcaptures

Колоссальные потери в рядах Вооруженных сил Украины заставили Владимира Зеленского пойти на беспрецедентные меры, пишет Asia Times.
«Киев прибегает ко все более драконовским мерам, чтобы отправить на фронт достаточное количество военнослужащих. Так, недавно он распространил мобилизацию на группы населения, ранее не подлежавшие призыву, например, на инвалидов», - прокомментировали ситуацию в издании.

По мнению автора статьи, причиной тому стало провалившееся контрнаступление, которое не только не принесло ожидаемых результатов, но и привело к заметной убыли в рядах ВСУ. 

Теперь, чтобы хоть как-то восполнить поредевшую армию, Зеленский вынужден мобилизовывать всех, без разбора, украинцев и закрывать выезд из страны.

Читайте также: 

Бригада ВСУ уходит в тыл из района Работино из-за высоких потерь

Секретарь СНБО Данилов: Каждый украинец должен иметь дома пулемет

Кадыров: ВСУ расстреляли двоих украинских военных при попытке сдаться в плен
#всу
#зеленский
#киев
#контрнаступление
#мобилизация
#китай
Читайте нас в
Бригада ВСУ уходит в тыл из района Работино из-за высоких потерь
29 сентября 2023, 16:18

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинское командование выводит в тыл 47-ю бригаду ВСУ из района Работино, так как военные отказываются выполнять поставленные задачи из-за колоссальных потерь.
«Командованием ВСУ в настоящее время осуществляется вывод в тыловой район 47-й механизированной бригады ВСУ из района населенного пункта Работино Запорожской области», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что это происходит из-за отказа военнослужащих выполнять боевые задачи из-за понесенных потерь

В Минобороны уточнили, что с 24 по 25 сентября на Запорожском направлении было ликвидировано более 330-ти человек живой силы ВСУ, а также оружие и транспорт.

Читайте также:

На Украине рассказали о сложной ситуации на фронте

Командиры ВСУ расстреляли двоих украинских военных при попытке сдаться в плен

Австрийский полковник Райснер: успехи ВСУ при наступлении сильно переоценены
#транспорт
#оружие
#человек
#всу
#минобороны
Читайте нас в
Политолог Маркелов раскрыл, что будет с Россией в случае эскалации конфликта на Украине
Политолог Маркелов: последствия эскалации конфликта на Украине трагичны для РФ
29 сентября 2023, 15:49

Фото: iStock/Diy13

Политолог Сергей Маркелов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о возможных последствиях эскалации конфликта на Украине.
По его словам, под угрозой находится полуостров Крым, который всеми способами хотят отделить от России. Для этого уже сейчас украинскими военными совершается большое количество атак на Крымский мост. В случае его уничтожения, Россия может применить ядерное вооружение. Однако, заявляет Маркелов, такой исход маловероятен по политическим и стратегическим моментам.

Ещё одним возможным сценарием развития событий может быть то, что в рядах ВСУ начнут появляться солдаты НАТО, которым, в случае выигрыша России, припишут эту победу. Также Маркелов не исключает, что участие в конфликте войск НАТО может также привести к ядерному противостоянию. 

И третьим сценарием, к которому может привести эскалация конфликта, станет военная атака на Москву. Маркелов в беседе с «Вечерней Москвой» утверждает, что могут быть нанесены удары по зданию Министерства обороны РФ, войсковой части на столичной улице Знаменка и Кремлю. При этом, такие атаки несравнимы с прилётами беспилотников, поскольку для этих целей будет применяться более мощное вооружение. 

В заключение политолог заявил, что любой из этих трёх сценариев приведёт к трагедии, а именно, к массовой гибели мирного населения, гуманитарной и социальной катастрофе и падению российской экономики. 

Читайте также:

В США заявили, что НАТО не станет отвечать на возможный удар России

На Западе никто не знает, что значит победа Украины

Жители двух белгородских сёл остались без света из-за обстрела ВСУ
#украина
#россия
#сво
#конфликт
#крымский атака
Читайте нас в
Подмосковные строители проводят восстановительные работы в многоквартирном доме в Мариуполе
29 сентября 2023, 15:46

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Строители из Московской области продолжают ремонтно-восстановительные работы в многоквартирном доме № 9 по улице Покрышкина в Мариуполе.

Специалисты из Подмосковья восстановили кровлю, заменили оконные блоки, в местах общего пользования произвели отделочные работы и другое. Произвели замену стояков горячего водоснабжения, канализации и центрального отопления и выполнили электромонтажные работы. На сегодняшний день производится отделка мест общего пользования, там выполнена ювелирная работа — восстановлены все декоративные элементы гипсовой лепнины.

«К предстоящему отопительному сезону в здании заменены внутренние инженерные системы теплоснабжения. Закончить работы планируется до конца октября текущего года», — отметил Антон Велиховский, министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Напомним, подведомственный областному Министерству ЖКХ Фонд капитального ремонта Московской области восстанавливает в Мариуполе порядка 520 объектов. На 284 объектах работы завершены. Все работы проводятся под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства» и ООО «РКС-НР».

При координации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, специалисты из Московской области ГБУ МО «УТНКР» совершают ежедневные выезды на объекты для проведения строительного контроля ремонтно-восстановительных работ, продолжая восстанавливать разрушенную инфраструктуру Мариуполя и помогая скорее вернуть уверенность жителям города и улучшить их качество жизни.

Узнать подробную информацию о деятельности ГБУ МО «УТНКР» можно на сайте.

Читайте также:

Подмосковные эксперты продолжают восстанавливать общеобразовательную школу в Мариуполе.

В Мариуполе завершили ремонт одного из жилых домов.

Подмосковье приступило к восстановлению домов и социальных объектов в Макеевке в ДНР.
#подмосковье
#жкх
#работа
#качество
#ремонт
#эксперты
#специалисты
#качество жизни
#антон велиховский
#министр
#фонд
#днр
Читайте нас в
Путин: Сражение под Урожайным — пример мужества и героизма российских бойцов
29 сентября 2023, 15:36

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин назвал бой под Урожайным настоящим примером мужества и героизма российских военных. Об этом он сказал на встрече в Кремле с участниками этого сражения.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о подвиге российских бойцов, которые впятером отразили атаку 12-ти боевиков ВСУ и обратили их в бегство. Двое солдат были ранены, но не отступили, не покинули своих позиций и до конца выполнили свой воинский долг.

На встрече с участниками этого боя старшим сержантом Виктором Хамагановым, ефрейтора Алексея Иевлева, рядовых Ивана Калашникова и Вячеслава Тарасова российский лидер поблагодарил солдат за мужество и героизм, отметив при этом, что настоящий воин в бою не думает о том, что он совершает что-то особенное, а просто старается как можно лучше выполнить боевую задачу.

«Вы как раз это и сделали. Проявили настоящий героизм. Я хочу вас за это поблагодарить и пожелать вам успехов», — сказал бойцам президент.

Все участники того знаменательного боя получили в награду ордена Мужества, а Иван Калашников, который принял на себя основной накал сражения, находясь в центре позиции, был представлен к званию Героя России. Ранее он уже был награжден медалью «За отвагу».

Читайте также:

Путин провел встречу с участниками СВО

Путин впервые отметил работу осужденных в зоне СВО

Сегодня Владимир Путин может пообщаться с российскими военнослужащими

#сергей шойгу
#президент
#министр
#лидер
#всу
#солдат
#рф
#владимир путин
Читайте нас в
Гражданин Китая получил ранения в результате обстрела Белгородской области ВСУ
29 сентября 2023, 15:31

Фото: iStock/Chainarong Prasertthai

Гражданин Китая, находившийся в Белгородской области во время ее обстрела со стороны ВСУ, доставлен в больницу со сломанной рукой, сообщает Telegram-канал Mash.
27-летний Ли Анькан находился возле электроподстанции у села Нежеголь, когда по ней открыли огонь украинцы. По информации СМИ, ВСУ вели обстрел с помощью танка Т-64 из села Гатище Харьковской области.

Растерянный Анькан начал хаотично метаться по открытому пространству, однако, его подбросило взрывной волной до того, как он успел спрятаться.

Гражданина Китая госпитализировали в местную больницу, где у него диагностировали закрытый перелом нижней лучевой кости. В настоящий момент он остается под наблюдением врачей.

Читайте также: 

ВСУ обстреляли Белгородскую область, пострадали два дома и школа

19-летний срочник ранен после атаки дрона-камикадзе в Курской области

Под украинским огнём в Херсонской области погибла 19-летняя девушка


#всу
#обстрел
#китай
#белгород
#пострадавший
#сво
#танки
Читайте нас в
Секретарь СНБО Данилов: Каждый украинец должен иметь дома пулемет
29 сентября 2023, 15:18

Фото: istockphoto/aapsky

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов уверен, что каждый житель страны должен иметь дома пулемет. Об этом он заявил в интервью телеведущей Наталье Мосейчук, в отношении которой в России заведено уголовное дело по поводу разжигания межнациональной розни.
Данилов сказал, что украинцы должны быть в постоянной боевой готовности, а пулемет в доме — это просто предмет первой необходимости, чтобы чувствовать свою защищенность. Он оговорился, что, конечно, следует соблюдать осторожность и определенные правила при обращении с оружием. Однако вооруженный человек совсем по-другому себя ощущает, заключил секретарь СНБО.

Ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко объявил, что в стране запускается единый реестр оружия. Эта мера значительно упростит процедуру получения разрешения на приобретение и хранение оружия для гражданских лиц.

Читайте также:

На Западе никто не знает, что значит победа Украины

Глава СНБО Украины Данилов раскритиковал Запад за «дозирование» помощи Киеву

Третья мировая война уже началась, заявил Данилов

#хранение
#правила
#человек
#министр
#украина
#оружие
Читайте нас в
После обстрела курской слободы Белой без света остаются 2 тыс человек
Старовойт: из-за атаки БПЛА по Курской области 2 тыс человек остаются без света
29 сентября 2023, 14:12

Фото: iStock/TebNad

Из-за атаки украинского беспилотника электроподстанции в слободе Белой Курской области без электричества до сих пор остаются две тысячи человек. Об этом рассказал глава региона Роман Старовойт.
Он пояснил, что в Беловском районе сразу постле атаки украинского беспилотника электричества лишились пять тысяч человек. В настоящее время большинство потребителей подключили к резервному источнику питания.

«Без света еще более 2 тысяч человек. Восстановительные работы планируют закончить до вечера. Буду держать всех в курсе ситуации», - написал Старовойт в своем Telegram-канале.
 
Он также добавил, что в Беловской ЦРБ из-за обстрела отключилась электроэнергия, однако сработал дизель-генератор. Медицинское учреждение работает в штатном режиме, уточнил Старовойт.

Напомним, минувшей ночью в слободе Белой Беловского района Курской области украинский беспилотник совершил атаку на подстанцию, сбросив два взрывных устройства. В результате пять населенных пунктов остались без электричества.

Читайте также:

Жители двух белгородских сёл остались без света из-за обстрела ВСУ

Европейский чиновник объяснил Киеву, приблизят ли атаки по Крыму Украину к «прорыву»

19-летний срочник ранен после атаки дрона-камикадзе в Курской области
#беспилотник
#жители
#человек
#telegram
#электроэнергия
Читайте нас в
Достижения.рф