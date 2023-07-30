Украинская нацполиция назвала проблему торговли людьми сверхактуальной

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В украинской национальной полиции заявили, что оценивают проблему торговли людьми в стране как актуальную, она объясняется уязвимым состоянием населения.
«Мировое сообщество отмечает Всемирный день борьбы с торговлей людьми 30 июля. На Украине эта тема — сверхактуальна и требует коалиции усилий общества и правоохранителей», — подчеркивают в украинской национальной полиции.В полиции добавили, что украинцы сталкиваются с торговлей людьми на фоне «новых рисков». Причинами для этого стал отъезд украинцев в другие страны, потеря жилья и работы.
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Мария Фирсова