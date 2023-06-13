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Украинская разведка отвергла причастность к атаке на «Северные потоки»

13 июня 2023, 23:30

Фото: iStock/gorodenkoff

WSJ: Управление разведки Украины отвергло причастность Киева к атаке на «Северные потоки»
Представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Черняк отклонил утверждения о том, что Киев имеет отношение к атакам на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2», сообщает газета Wall Street Journal.

В своих высказываниях Черняк отверг ответственности Киева в атаках на трубопровод, ссылаясь на запрос, направленный Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) Соединенных Штатов.


Ранее издание Politico сообщило, что главком ВСУ Валерий Залужный руководил подготовкой операции по уничтожению «Северных потоков».
#Украина
#Северные потоки
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Георгий Дронов пообещал новые сюжетные повороты в сериале о Букиных
05 июля 2023, 16:31

Фото: istockphoto.com/Светлана Шевченко

Актёр Георгий Дронов, который являлся режиссером изначальной версии продолжения ситкома «Счастливы вместе», заявил, что в продолжении сериала, которое выйдет под названием «Букины», зрителям стоит ожидать резких и неожиданных поворотов сюжета.
«Я рад, что «Счастливы вместе» возвращается на экраны, пока не знаю, смогу ли поучаствовать в качестве режиссера в новом проекте. Могу сказать, что стоит ожидать новых резких сюжетных поворотов, это делается как для зрителей, так и для актёров, которые принимали участие в съёмках. Так что с удовольствием будем ждать возвращения сериала», — поделился в беседе с NEWS.ru Дронов.

Телесериал «Счастливы вместе» вновь вернётся на российские экраны. В нём примут участие актёры Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин.

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#сериал
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#общество
#культура
#режиссёр
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В Санкт-Петербурге локализовали пожар на складе с покрышками
05 июля 2023, 16:16

Фото: iStock/Distortion Media

Городской главк МЧС сообщает, что в Санкт-Петербурге локализовал пожар с покрышками на площади трех тысяч квадратных метров, передает пресс-служба МЧС России.
Уточняется, что прокуратура Санкт-Петербурга взяла на контроль проверку, которую начала МЧС по факту произошедшего. Информация о пострадавших пока не сообщалась.

Напомним, 5 июля загорелся ангар с покрышками во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Площадь пожара с 400 квадратных метров увеличилась до 3500 квадратных метров.

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#пожар
#Санкт-Петербург
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В Москве поймали маньяка, напавшего на женщину в Битцевском парке
05 июля 2023, 16:13

Фото: iStock/Andrey Mikhaylov

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который напал на женщину в Битцевском парке столицы. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Согласно сообщению, 42-летняя женщина, проживающая в Чертаново, заявила, что в понедельник, 3 июля, во время утренней пробежки в парке на нее напал маньяк. Мужчина обхватил ее руками сзади и начал лезть под одежду. Однако спортсменка не растерялась, ударила нападавшего и убежала.

По горячим следам полицейскими был задержан 27-летний мужчина. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

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#маньяк
#Москва
#полиция
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Воробьёв призвал вовлечь все подмосковные школы в олимпиадное движение
05 июля 2023, 16:04

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв считает необходимым вовлечь все 1,5 тыс подмосковных школ в олимпиадное движение. Об этом он заявил в Можайске, куда он приехал проверить готовность школы №2 к открытию после капремонта 1 сентября.
«У нас в этом году дети с удовольствием участвуют в олимпиадах, мы растём ежегодно по количеству медалей. Всё это стало возможным благодаря учителям. Очень важно держать такой темп. Необходимо, чтобы все наши почти 1,5 тыс школ вовлекались в олимпиадное движение. Смысл его заключается в том, что ты приобретаешь навык побеждать», – сказал глава региона. 
За три предыдущих учебных года ученики СОШ №2 заняли 20 призовых мест на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников. А одна из учениц, 10-классница Кира Сухарникова, стала лауреатом именной стипендии губернатора в сфере образования. 
 
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#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
#Можайск
#школы
#школьники
#олимпиады
#образование
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К началу учебного года 4 тыс. первоклассников получат рюкзак со школьными принадлежностями
05 июля 2023, 16:00

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

Людмила Болатаева: Почти 4 тысячи подмосковных первоклассников получат к началу учебного года рюкзак со всеми необходимыми школьными принадлежностями.

Первоклассникам Подмосковья подарят рюкзаки со всеми необходимыми для школы принадлежностями, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Почти 4 тысячи подмосковных первоклассников получат к началу учебного года рюкзак со всеми необходимыми школьными принадлежностями. В этом рюкзаке есть всё, что может потребоваться юному школьнику: тетради, пенал, канцелярия, пластилин», — рассказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.  

Такая мера поддержки будет оказана семьям с доходом не превышающим 17 277 рублей на члена семьи.

Рюкзаки с принадлежностями принесут будущим первоклассникам прямо домой в августе.  

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В Подмосковье появится концептуальная школа с эко-тропами, экспериментальным огородом и садом с тактильными камнями.
#Первый класс
#первоклассник
#школа
#Людмила Болотаева
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Собака напала на ребенка в подмосковном Егорьевске
05 июля 2023, 15:45

Фото: iStock/dimid_86

В подмосковном Егорьевске собака напала на трехлетнюю девочку, которая гуляла с мамой. Об этом сообщил «Известиям» источник.
Сообщается, что собака укусила девочку за голень. Ребенку оказали медицинскую помощь.

Уточняется, что по факту инцидента будет проведена проверка. Вопрос о наличии в действиях владельца собаки признаков уголовного деяния также будет проработан.

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#собака
#ребенок
#Егорьевск
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Грузия отказала Украине в передаче Саакашвили
05 июля 2023, 15:41

Фото: iStock/Alina Vasylieva

Грузия не будет передавать Киеву заключенного Михаила Саакашвили, несмотря на призыв Владимира Зеленского. Об этом заявил глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.
Напомним, ранее Зеленский поручил МИД Украины вызвать к себе посла Грузии и призвать его покинуть страну в течении 48 часов для консультации с Тбилиси. Все это произошло на фоне участия бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в дистанционном заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году. На нем бывший грузинский лидер продемонстрировал свое исхудавшее тело и заявил, что до такого состояния его довели власти Грузии.

Украинское правительство уже не раз призывало Грузию, чтобы Михала Саакашвили вернули на Украину для проведения лечения. По словам его брата, сейчас критически низкий вес бывшего президента Грузии показывает, как всё «идёт к летальному исходу».

«Тбилиси исключает возможность проведения консультаций с Киевом по теме освобождения Саакашвили», - заявил Кобахидзе.

По его словам, заявления украинских властей являются оскорбительными для Грузии, однако страна готова оставаться в режиме дружбы в одностороннем порядке.

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#Грузия
#Украина
#Михаил Саакашвили
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Политолог Дудчак прокомментировал намерения США помочь в «расследовании военных преступлений» на Украине
05 июля 2023, 15:41

Фото: istockphoto.com/Jon Rehg

Политолог Александр Дудчак заявил, что программа США, направленная на финансирование расширения возможностей украинских правоохранителей в «расследовании военных преступлений», истинной целью имеет создание фальсификаций для последующих обвинений России.
«Скорее всего, деньги пойдут на организацию провокаций, на фальсификации, на создание постановочных действий. Будут описывать преступления, которые сами сочинят для последующей раскрутки в зарубежных СМИ. Речь идёт о подготовке базы для дальнейших обвинений России», — высказал своё мнение в беседе с RT Дудчак.

Бюро Госдепартамента США по правоохранительной деятельности и борьбе с незаконным оборотом наркотиков намерено выделить до $5 млн на помощь украинским правоохранительным органам в «расследовании военных преступлений».

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#США
#Украина
#гранты
#политика
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В Подмосковье открыли школу для больных сахарным диабетом
05 июля 2023, 15:40

Фото: istockphoto / Maya23K

Для пациентов с сахарным диабетом открытась школа в Центральной поликлинике Люберецкой областной больницы.
Школа создана для пациентов, страдающих сахарным диабетом 1 и 2 типа, для беременных, имеющих в анамнезе сахарный диабет.
«Целью создания такой школы стало информирование жителей об этом заболевании, повысить грамотность, рассказать о методах лечения, об осложнениях», — рассказала врач-эндокринолог Центральной поликлиники Люберецкой областной больницы и руководитель диабетической школы Кристина Арендарь.
Врач-эндокринолог ​также поделилась, что ​школу сахарного диабета прошли уже 5 потоков пациентов. 

Обучение длится одну неделю, продолжительность одного занятия — 2 часа.

Прохождение обучения в школе сахарного диабета подтверждается записью в медицинской книжке пациента. 

На занятиях врач-эндокринолог школы подробно расскажет о методах самоконтроля больных сахарным диабетом, поможет адаптировать лечение, назначенное врачом к конкретным условиям жизни, проинформирует о методах профилактики острых и хронических осложнений.

Для данного заболевания характерен ряд жалоб и объективных признаков, которые могут свидетельствовать о заболевании: изменение массы тела, жажда, повышенное мочеиспускание, постоянное чувство голода, сухость во рту, упадок сил, утомляемость при незначительных нагрузках, сонливость, мышечная слабость. 

При обнаружении таких симптомов, необходимо обратиться за консультацией к врачу-эндокринологу. 

Записаться в школу сахарного диабета могут пациенты, прикрепленные к поликлиникам Люберецкой областной больницы, обратившись к своему лечащему врачу.

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С начала года в Подмосковье прошли диспансеризацию порядка 500 тыс. жителей.
#Сахарный диабет
#школа сахарного диабета
#Люберцы
#больница
#эндокринолог
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Подмосковье ищет медработников