Фото: iStock/gorodenkoff
В своих высказываниях Черняк отверг ответственности Киева в атаках на трубопровод, ссылаясь на запрос, направленный Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) Соединенных Штатов.
Фото: iStock/gorodenkoff
Фото: istockphoto.com/Светлана Шевченко
«Я рад, что «Счастливы вместе» возвращается на экраны, пока не знаю, смогу ли поучаствовать в качестве режиссера в новом проекте. Могу сказать, что стоит ожидать новых резких сюжетных поворотов, это делается как для зрителей, так и для актёров, которые принимали участие в съёмках. Так что с удовольствием будем ждать возвращения сериала», — поделился в беседе с NEWS.ru Дронов.
Фото: iStock/Distortion Media
Фото: iStock/Andrey Mikhaylov
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«У нас в этом году дети с удовольствием участвуют в олимпиадах, мы растём ежегодно по количеству медалей. Всё это стало возможным благодаря учителям. Очень важно держать такой темп. Необходимо, чтобы все наши почти 1,5 тыс школ вовлекались в олимпиадное движение. Смысл его заключается в том, что ты приобретаешь навык побеждать», – сказал глава региона.За три предыдущих учебных года ученики СОШ №2 заняли 20 призовых мест на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников. А одна из учениц, 10-классница Кира Сухарникова, стала лауреатом именной стипендии губернатора в сфере образования.
Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области
Первоклассникам Подмосковья подарят рюкзаки со всеми необходимыми для школы принадлежностями, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства социального развития Московской области.
«Почти 4 тысячи подмосковных первоклассников получат к началу учебного года рюкзак со всеми необходимыми школьными принадлежностями. В этом рюкзаке есть всё, что может потребоваться юному школьнику: тетради, пенал, канцелярия, пластилин», — рассказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
Такая мера поддержки будет оказана семьям с доходом не превышающим 17 277 рублей на члена семьи.Рюкзаки с принадлежностями принесут будущим первоклассникам прямо домой в августе.
Фото: iStock/dimid_86
Фото: iStock/Alina Vasylieva
«Тбилиси исключает возможность проведения консультаций с Киевом по теме освобождения Саакашвили», - заявил Кобахидзе.
Фото: istockphoto.com/Jon Rehg
«Скорее всего, деньги пойдут на организацию провокаций, на фальсификации, на создание постановочных действий. Будут описывать преступления, которые сами сочинят для последующей раскрутки в зарубежных СМИ. Речь идёт о подготовке базы для дальнейших обвинений России», — высказал своё мнение в беседе с RT Дудчак.Бюро Госдепартамента США по правоохранительной деятельности и борьбе с незаконным оборотом наркотиков намерено выделить до $5 млн на помощь украинским правоохранительным органам в «расследовании военных преступлений».
Фото: istockphoto / Maya23K
«Целью создания такой школы стало информирование жителей об этом заболевании, повысить грамотность, рассказать о методах лечения, об осложнениях», — рассказала врач-эндокринолог Центральной поликлиники Люберецкой областной больницы и руководитель диабетической школы Кристина Арендарь.Врач-эндокринолог также поделилась, что школу сахарного диабета прошли уже 5 потоков пациентов.