Украинские беженцы в Великобритании не могут найти работу

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Украинские беженцы, в их числе и высококвалифицированные профессионалы, не могут найти подходящую работу в Британии, поэтому возвращаются на родину.
Мужчина, который работал на Украине хирургом-травматологом, рассказал изданию The New York Times, что он «потерял все».
Человек с медицинским дипломом разгружал товар в супермаркете, но теперь вновь стал безработным.
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Человек с медицинским дипломом разгружал товар в супермаркете, но теперь вновь стал безработным.
«Придется вернуться туда, где нас ценят», — сказал украинец, решив вернуться на родину.Из-за языкового барьера и долгого процесса переаттестации (врачи заполняют 800-страничную анкету) многие медики, которые покинули Украину, перестали работать в медицинской сфере.
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Мария Фирсова