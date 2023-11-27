Украинские беженцы захотели остаться в Дании после окончания конфликта

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Половина беженцев с Украины, около 49,5 процента, выразили желание остаться в Дании даже после завершения военных действий на родине. Эту информацию передает датская телерадиокомпания Danmarks Radio, ссылаясь на исследование, проведенное Карен-Инге Карстофт из Копенгагенского университета.
Карстофт, ведущая автор этого исследования, отметила, что результаты оказались неожиданными.
Она пояснила, что продолжительность конфликта могла повлиять на желание беженцев оставаться в Дании, так как многие из них уже успели адаптироваться и «прижиться» в датсском обществе. Однако восстановление Украины, как отметила эксперт, потребует времени, поэтому возможность остаться в Дании кажется наиболее привлекательной идеей.
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«Для нас это было настоящим сюрпризом», — подчеркнула она,
«Можно было предположить, что самые благополучные, нацеленные на будущее с оптимизмом, захотят вернуться на родину и принять участие в ее восстановлении. Некоторые именно так и поступают, но общая тенденция показывает, что те, кто стремится остаться на долгосрочной основе, адаптировались к новой жизни лучше остальных», — заключила Карстофт.Читайте также:
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Артем Кузьмин