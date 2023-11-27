Украинские беженцы захотели остаться в Дании после окончания конфликта

Половина беженцев с Украины, около 49,5 процента, выразили желание остаться в Дании даже после завершения военных действий на родине. Эту информацию передает датская телерадиокомпания Danmarks Radio, ссылаясь на исследование, проведенное Карен-Инге Карстофт из Копенгагенского университета.