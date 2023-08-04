Украинские боевики массово отказываются идти в наступление

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После череды провальных наступательных операций в ходе разрекламированного контрнаступления ВСУ, украинские бойцы больше не хотят идти в атаку, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Сейчас огромное количество украинцев заставили идти на фронт. Они видели, как их соотечественники погибали в бессмысленных атаках, пытаясь прорвать российскую линию обороны. Теперь они отказываются идти в наступление», - прокомментировал ситуацию Макгрегор.
Ранее Макгрегор заявил, что Вашингтон совершил серьезную ошибку, недооценив Москву, и превратил Украину в огромное кладбище. Эксперт добавил, что все украинские поля усеяны трупами боевиков ВСУ. Самым разумным решением сейчас станет заключение мира с Россией, считает Макгрегор.
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Евгения Парфентьева