Украинские бойцы боятся ездить на Leopard

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Украинский военнопленный нацподразделения «Кракен» Андрей Приходько рассказал, что бойцы ВСУ боятся ездить на западной технике, особенно на танках Leopard, в интервью «РИА Новости».
«Я видел один раз, как садились механики в Leopard, они прям боятся туда залазить по причине того, что как только на поле боя появляется эта техника, то в нее летит все подряд... до крупного калибра. Также и танки и самолеты, абсолютно все… Танки долго не живут, как и БМП, и абсолютно все», - прокомментировал ситуацию Приходько.
По словам военнопленного, в рядах украинцев считают, что русские бойцы буквально охотятся за западной техникой. Как только на поле боя появляется Leopard – в него тут же летят все возможные снаряды, подытожил Приходько.
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