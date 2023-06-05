РВ: ВСУ бросили немецкий танк Leopard под Угледаром
Фото брошенного бойцами ВСУ под Угледаром ДНР немецкого танка Leopard опубликовал телеграм-канал «Военкоры русской весны».
Также издание напомнило, что украинские СМИ неоднократно публиковали фейковые фотографии работы европейских танков в зоне боевых действий.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков допустил, что в селе Новая Таволжанка осталось около ста мирных жителей.
«Первый танк Leopard брошен в ходе наступления ВСУ под Угледаром», — говорится в материале.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков допустил, что в селе Новая Таволжанка осталось около ста мирных жителей.
Он заявил, что сейчас из-за обстрелов войти в населенный пункт и проверить информацию о количестве оставшихся там людей невозможно. Однако, Гладков выразил надежду, что позже им удастся убедить местных жителей покинуть опасный регион.
Андрей Гаврилов