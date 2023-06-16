Украинские БПЛА атаковали больницу в Новой Каховке

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Напомним, 17 февраля прошлого года Луганская и Донецкая народные республики заявили об обострении ситуации. Там объявили эвакуацию мирных жителей. 24 февраля 2022 года Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.