Украинские БПЛА атаковали монастырь в Курской области

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На кадрах можно увидеть крупную воронку, образовавшуюся на месте падения дрона.
Днем 7 августа пограничники заметили летящий беспилотник неподалеку от границы с Украиной в Севском районе Брянской области. Информация была оперативно передана военным, которые и сбили украинский дрон.
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