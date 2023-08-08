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Украинские БПЛА атаковали монастырь в Курской области

SHOT: Украинские беспилотники атаковали территорию монастыря в Курской области
08 августа 2023, 16:25

Фото: iStock/Sergafa

Украинские беспилотники нанесли удар по территории монастыря в Курской области, кадры публикует Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, беспилотник ВСУ упал возле храма Никольского Белогорского монастыря в селе Горналь Суджанского района.

На кадрах можно увидеть крупную воронку, образовавшуюся на месте падения дрона.


При этом, в результате атаки ни сам монастырь, ни ближайшие строения не получили повреждений. Никто не пострадал.

Днем 7 августа пограничники заметили летящий беспилотник неподалеку от границы с Украиной в Севском районе Брянской области. Информация была оперативно передана военным, которые и сбили украинский дрон.

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#беспилотник
#всу
#монастыри
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Под украинским обстрелом монастыря в Курской области пострадал ребенок
В результате атаки ВСУ на монастырь в Курской области пострадал ребенок
08 августа 2023, 16:33

Фото: iStock/AgFang

Во время атаки монастыря в Курской области со стороны Вооруженных сил Украины пострадал ребенок, сообщает Telegram-канал Mash.
Напомним, украинские беспилотники нанесли удар по территории монастыря в Курской области. По информации СМИ, беспилотник ВСУ упал возле храма Никольского Белогорского монастыря в селе Горналь Суджанского района.



По информации Mash, в момент атаки мальчик шел рядом с послушником, когда мина, сброшенная дроном, упала на землю. К счастью, наряд угодил в траву рядом с ними, а не в асфальт, осколки от которого могли бы сильно поранить людей.

Какие именно травмы получил ребенок и в каком состоянии он находится сейчас - не уточняется.

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#беспилотник
#ребёнок
#монастыри
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Переводчица Зеленского рассказала о мерах по обеспечению его безопасности
Переводчица Зеленского: Охрана забирает телефоны и до последнего не раскрывает место встречи
08 августа 2023, 16:15

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Переводчица, которая сопровождает украинского лидера Владимира Зеленского в его поездах, рассказала, как президенту обеспечивают безопасность после новости о задержании шпионки в Очаково, в эфире радиостанции Europe1.
Напомним, Служба безопасности Украины задержала жительницу города Очаково Николаевской области, которая собирала сведения о месте и времени нахождения президента страны Владимира Зеленского. По версии следствия, задержанная пыталась установить приблизительный маршрут передвижения украинского лидера в преддверии его поездки в Николаевскую область. По словам представителей СБУ, женщину схватили «с поличным».

Переводчица президента, которая сопровождала его в нескольких поездах, рассказала, что при себе всегда необходимо иметь паспорт и аккредитацию.  

«Машину проверили, и пришлось отдать наши телефоны за 30 минут до встречи, место которой мы узнали только в последний момент», - прокомментировала ситуацию собеседница СМИ.   

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#владимир зеленский
#охрана
#безопасность
#украина
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Жители Подмосковья могут бесплатно отправить посылки в зону СВО
08 августа 2023, 16:07

Фото: пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области

Жители Подмосковья имеют возможность отправить посылку весом до 10 килограмм через Почту России в зону проведения спецоперации.

 «С мая 2023 года более 6,5 тыс. посылок отправили жители нашего региона в зону специальной военной операции. Сделать отправления можно в любом отделении Почты России», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник

Чтобы отправить посылку необходимо указать: ФИО адресата, номер войсковой части, индекс 103400 и адрес: г. Москва, 103400.

Посылки со всей России попадают в столичный логистический центр Почты России. Здесь они передаются представителям Минобороны РФ, которые самостоятельно доставляют отправления адресатам.

Один житель может отправить неограниченное количество посылок.

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#почта россии
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Западные чиновники тревожатся из-за нескончаемых неудач ВСУ
CNN: На Западе все чаще получают плохие отчеты о контрнаступлении ВСУ
08 августа 2023, 16:06

Фото: iStock/JARAMA

Западные чиновники все чаще получают неутешительные отчеты о провальном контрнаступлении ВСУ, сообщает CNN.
«У русских несколько линий обороны. ВСУ даже не прошли через первую. Если они продолжат бороться еще несколько недель и не достигнут никаких результатов, то какие гарантии, что у них вообще что-то получится, принимая во внимание, что силы ВСУ к тому времени будут истощены», - прокомментировали ситуацию западные дипломаты. 
 
 По словам чиновников, они часто слышат о том, с какими сложностями сталкиваются украинские военные. Дипломаты тревожатся, что неудачи Киева на театре военных действий могут негативно отразиться не только на ситуации внутри страны, но и на ее союзниках. Подобные проблемы могут привести к расколу в западном обществе. 

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#чиновники
#сша
#всу
#контрнаступление
#сво
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Украина не смогла дойти до линии обороны российских сил
WSJ: ВСУ в ходе контрнаступления не дошли даже до российских линий обороны
08 августа 2023, 16:00

Фото: iStock/Sergii Zyskо

ВСУ в ходе контрнаступления даже не смогли дойти до основных линий обороны российских сил, им пришлось сменить тактику и прибегнуть к помощи танков Leopard 2 и другой западной военной техники. Об этом пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на военных аналитиков.
Эксперты сообщили, что ВСУ еще не подошли к серьезной линии российской обороны и не столкнулись с рядом укреплений, в виде ловушек, окопов и других препятствий.  

В статье также говорится, что украинским военнослужащим может понадобиться западная техника, так как без нее, продвижение вперед будет невозможным. Военные аналитики также отметили, что украинские бойцы меняют тактику ведения боевых действий. По мнению американских экспертов, это связано с высокими потерями техники. 

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#военные
#техника
#эксперты
#всу
#рф
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В США заявили, что РФ лишила Украину систем ПВО
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Россия лишила Украину средств противовоздушной обороны
08 августа 2023, 15:27

Фото: iStock/vladj55

Российские военнослужащие лишили Украину систем противовоздушной обороны, что привело к большим потерям ВСУ. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
По его словам, за последние несколько месяцев, российские подразделения практически полностью уничтожили ПВО Украины. Джонсон отметил, что самолеты ВС РФ теперь смогут наносить удары беспрепятственно и украинские военные не смогут от них укрыться.

Экс-аналитик ЦРУ также сообщил, что у ВСУ практически не осталось систем ПВО, и системы Patriot, расхваленные ранее, оказались не такими эффективными. Он заявил, что катастрофические потери российских военных связаны с тем, что они не могут отвечать на атаки российских бойцов и противостоять им. 

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#самолёты
#военные
#всу
#вс рф
#пво
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Запад избавляется от старого оружия под видом помощи Украине
Пьер Плас заявил, что помощь Украине – это попытка Запада избавиться от старого оружия
08 августа 2023, 14:57

Фото: iStock/Alexey Molotov

Запад под видом помощи Украине просто избавляется от своего устаревшего вооружения. Об этом РИА Новости заявил бывший капитан французской военной разведки Пьер Плас.
Поставляемое Западом вооружение никак не вступит в сравнение с российским, что и видно по ходу боевых действий. Россия, по мнению Пласа, выбрала правильный путь – модернизацию уже созданного оружия, а не изготовление нового. В итоге получается, что западное вооружение намного слабее российского, отсюда и огромные потери Украины.

Кроме того, собеседник агентства заявил, что, создавая видимость военной помощи, европейские страны избавляются от своего старого оружия. Это лишь усиливает конфликт и даёт Украине повод думать, что она реально поддерживается Западом.

Ранее сообщалось, что США анонсировали первую поставку ВСУ танков Abrams.

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#вооружение
#украина
#сво
#помощь
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На Украине заявили, что Киев защищен самой мощной в мире системой ПВО
The Times: Киев защищен самой мощной в мире системой ПВО
08 августа 2023, 14:49

Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

Киев защищен самой мощной в мире системой ПВО. Об этом сообщает The Times, ссылаясь на подполковника киевского командования противовоздушной обороны.
«В настоящее время вокруг Киева у нас самая мощная система противовоздушной обороны в мире. И фактически на протяжении всей истории», – сказал украинский подполковник.

По его словам, на защите украинской столицы находятся ЗРК Patriot, Nasams, немецкие IRIS-T, S-300 и французские Crotale. Однако он подчеркнул, что и у этой защиты есть слабое место, а конкретно, небольшой запас боеприпасов. Именно поэтому он считает, что Запад должен увеличить снаряды для них. В противном случае следующая зима окажется тяжелее предыдущей.

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#запад
#журналист
#вооружение
#всу
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Telegraph: ВСУ назвали главной угрозой российский беспилотник «Ланцет»
08 августа 2023, 14:05

Фото: iStock/valio84sl

Вооруженные силы Украины считают своей главной угрозой российский БПЛА «Ланцет», пишет The Telegraph.
«От этих беспилотников невозможно легко защититься из-за их способности маневрировать», - прокомментировали ситуацию журналисты.

«Ланцеты» также с легкостью выводят из строя бронетехнику. При этом, больше всего проблем российские БПЛА доставляют украинской артиллерии.

Украинцы отмечают, что у них нет оружия, способного противостоять «Ланцету», а этих беспилотников на линии боевого соприкосновения сейчас очень много. 

Вчера российский лидер Владимир Путин, на встрече с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым, поручил нарастить производство беспилотников «Куб» и «Ланцет». Глава РФ отметил, что российские беспилотники очень хорошо себя зарекомендовали. 

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#беспилотник
#всу
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