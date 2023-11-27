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Украинские БПЛА попытались атаковать авиационный завод в Смоленской области

27 ноября 2023, 09:50
Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

Беспилотники Вооруженных сил Украины попытались совершить очередную атаку на авиационный завод в Смоленской области, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, провальная попытка атаки произошла утром 26 ноября, в воскресенье.

Два беспилотника Вооруженных сил Украины самолётного типа были замечены в небе над Смоленской областью. Первый был сбит около 09:00 в Заднепровском районе Смоленска. Второй дрон, показавшийся примерно полчаса спустя, был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.


Второй беспилотник упал на крышу завода и взорвался, в результате чего оказалась повреждена крыша одного из цехов и балка перекрытия.

К счастью, в результате атаки никто не пострадал.

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#атака
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«Призрачная идея»: В США развеяли миф о возвращении Украиной Донбасса и Крыма
Хаас: Украине не удастся вернуть потерянные двадцать процентов территории
27 ноября 2023, 09:13

Фото: iStock/Silent_GOS

Украине стоит забыть об идее возвращении потерянных земель и сконцентрироваться на сохранении оставшихся, об этом заявил президент Совета по международным отношениям США Ричард Хаас в интервью для CNN.
«Идея о том, что Украина вернет двадцать процентов территории, принадлежащих сейчас России, призрачна, нет предпосылок считать, что это удастся сделать», - прокомментировал ситуацию Хаас. 

По мнению эксперта, сейчас Вооруженным силам Украины и командованию необходимо сфокусироваться на сохранении тех земель, которые всё ещё остаются в составе страны. Хаас также выразил обеспокоенность заметным сокращением западной помощи Киеву на фоне непрекращающихся провалов украинской армии.

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«Страна инвалидов и мигрантов»: Симоньян пояснила, к чему привёл срыв переговоров
Симоньян: Срыв переговоров сделал из Украины страну инвалидов и мигрантов
27 ноября 2023, 08:17

Фото: kremlin.ru

Срыв переговоров между Москвой и Киевом привёл к тому, что Украина превратилась в страну инвалидов и мигрантов, с таким заявлением выступила главный редактор RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».
«Путин говорил правду, и получается, можно было избежать сотен тысяч жертв, и можно было не превращать Украину в страну инвалидов и эмигрантов, в которую она превратилась сейчас. В страну с переломанным хребтом — и экономической, и политической, и социальной жизни, и главное — морального духа нации», - прокомментировала ситуацию Симоньян.

Таким образом главред RT отреагировала на слова украинского депутата Давида Арахамия, который признался, что президента Украины Владимира Зеленского отговорили от завершения конфликта и переговоров с Россией. Он заявил, что весной 2022 года бывший (действующий на тот момент) премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посоветовал Зеленскому не подписывать никаких договоров с российским правительством.

По словам Симоньян, Арахамия просто не сдержался, когда раскрыл истинную причину категоричного отказал Киева от переговоров с Москвой.

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#украина
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#сво
#владимир зеленский
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Украинский генерал раскрыл, при каких условиях конфликт с Россией будет расширен
Наев: Украинские войска готовятся к расширению границ конфликта с Россией
27 ноября 2023, 08:06

Фото: iStock/Olena_Z

Вооруженные силы Украины готовятся к расширению границ конфликта с Россией, об этом сообщил генерал-лейтенант ВСУ Сергей Наев в интервью для ABC News.
«Конфликт с Россией может выйти за пределы восточной и южной части Украины. Это произойдет, если РФ продолжит наращивать производство вооружений», - прокомментировал ситуацию Наев. 

По его словам, российской стороне в совершенствовании новых видов вооружения, якобы, помогают её союзники. Он также заявил, что в ответ на это Украина начала строить дополнительные оборонительные сооружения, а также выкладывать минные поля. 

Он также нехотя согласится, что разрекламированное контрнаступление ВСУ действительно с треском провалилось.

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#конфликт
#производство
#украина
#всу
#вооружения
#контрнаступление
#вс рф
#сво
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Экипажи Су-34 уничтожили блиндажи и личный состав ВСУ
Минобороны России: экипажи Су-34 уничтожили блиндажи и личный состав ВСУ
27 ноября 2023, 06:53

Фото: iStock/yucelyilmaz

Истребители Су-34 Военно-космических сил России с помощью авиационных бомб уничтожили блиндажи, военный персонал и военную технику Вооруженных сил Украины на направлении Херсона, сообщило Министерство обороны РФ.
По информации ведомства, 20 единиц боевой техники ВСУ были уничтожены на указанном направлении. Отмечается, что экипажи получили точные координаты цели, произвели необходимые расчеты и выполнение маршрута на минимальной высоте, а также провели анализ местности перед ударом.

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#партия
#всу
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«Не хотят быть мясом»: Украинский пленный объяснил, почему ВСУ массово бегут от службы
Украинский военнопленный Куманский рассказал о росте числа «отказников» в ВСУ
27 ноября 2023, 06:51

Фото: iStock/Prostock-Studio

Украинский военнопленный Богдан Куманский рассказал о росте числа «отказников» от службы в рядах Вооруженных сил Украины, об этом он сообщил на видеоролике, который публикует Минобороны РФ.
«Мысли уже давно подбирались, чтобы уйти в СОЧ (самовольное оставление части). Людей не хватает, тянут людей из любых подразделений, лишь бы позакрывать дырки на линии фронта, лишь бы кто ни подготовки, ничего», - прокомментировал ситуацию Куманский.

По словам пленного, число отказов от службы растёт потому, что украинцы не хотят быть «мясом». При этом, Куманский задался вопросом – что думают правительство и командиры, отправляя солдат без подготовки и опыта на убой. 

Ранее немецкое издание Welt сообщило, что украинским военным не дают отпуска, боясь, что отсутствие солдат создаст дыры в обороне, которыми с лёгкостью воспользуются ВС РФ.

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Welt: Солдатам ВСУ не дают отпуск из-за боязни дыр в обороне

DR: 49,5% украинцев хотят остаться в Дании после окончания конфликта с Россией

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#солдат
#плен
#всу
#сво
#украина
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Украинские беженцы захотели остаться в Дании после окончания конфликта
DR: 49,5% украинцев хотят остаться в Дании после окончания конфликта с Россией
27 ноября 2023, 06:34

Фото: iStock/nantonov

Половина беженцев с Украины, около 49,5 процента, выразили желание остаться в Дании даже после завершения военных действий на родине. Эту информацию передает датская телерадиокомпания Danmarks Radio, ссылаясь на исследование, проведенное Карен-Инге Карстофт из Копенгагенского университета.
Карстофт, ведущая автор этого исследования, отметила, что результаты оказались неожиданными.

«Для нас это было настоящим сюрпризом», — подчеркнула она,
Она пояснила, что продолжительность конфликта могла повлиять на желание беженцев оставаться в Дании, так как многие из них уже успели адаптироваться и «прижиться» в датсском обществе. Однако восстановление Украины, как отметила эксперт, потребует времени, поэтому возможность остаться в Дании кажется наиболее привлекательной идеей.

«Можно было предположить, что самые благополучные, нацеленные на будущее с оптимизмом, захотят вернуться на родину и принять участие в ее восстановлении. Некоторые именно так и поступают, но общая тенденция показывает, что те, кто стремится остаться на долгосрочной основе, адаптировались к новой жизни лучше остальных», — заключила Карстофт.
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#эксперт
#будущее
#дефицит
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Назван срок передачи Министерству обороны первых российских морских дронов
KMZ: первые морские дроны передадут МО РФ до конца года, их испытают в зоне СВО
27 ноября 2023, 04:38

Фото: iStock/bbsferrari

Первые морские дроны отечественного производства поступят в Министерство обороны до конца текущего года, подтвердил управляющий директор KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) Михаил Даниленко, передает РИА Новости.
По его словам, с ведомством уже согласована поставка первой десятки единиц.

Даниленко также отметил, что это и будет первая группа морских беспилотников, которые пройдут испытания в зоне специальной военной операции.

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#испытания
#операции
#рф
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Арестович* обвинил союзников в отсутствии помощи для Украины
Экс-советник Арестович: обещавшие помочь Украине кинули ее
27 ноября 2023, 04:23

Бывший советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович* выразил разочарование в тех, кто обещал Украине помощь, но, по его словам, не смог выполнить обещания.
В своем Telegram-канале он подчеркнул, что те, кто пообещал реальную поддержку стране, не сумели ее предоставить.

«Настоящая ответственность на тех, кто обещал нам, Украине, настоящую поддержку и не предоставил ее. Читай — кинул», — считает Арестович.
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#telegram
#арестович
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«Ростех» поставил «Оберег» для белгородской теробороны
«Ростех» поставил бронежилеты «Оберег» для белгородской территориальной обороны
27 ноября 2023, 02:54

Фото: istock / breakermaximus

Государственная корпорация «Ростех» поставила в Белгородскую область модернизированные бронежилеты «Оберег» для бойцов территориальной обороны и добровольцев, которые охраняют граничные территории, сообщили в пресс-службе корпорации.
Новая модель бронежилета «Оберег» для территориальной обороны оснащена противоосколочным обвесом и керамическими плитами повышенного класса защиты Бр5. Эти плиты способны выдерживать попадания винтовочных и пулеметных патронов калибра 7,62 миллиметра, включая бронебойные 7Н14 и Б32, указано в пресс-релизе.

Бронежилет в модифицированной версии весит 9,4 килограмма в максимальной комплектации, а его противоосколочная защита охватывает более 76 квадратных дециметров.

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#защита
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#вооружения
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