Украинские диверсанты заминировали детскую площадку в Новой Каховке

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Боевики украинской диверсионно-разведывательной группы заминировали детскую площадку в городе Новая Каховка Херсонской области. Взрывчатку обнаружила 63-летняя женщина во время уборки двора на Соборной улице.
Были вызваны саперы и взрывотехники, которые обезвредили самодельную бомбу. В настоящее время правоохранители проводят следственные действия с целью выяснения, когда и для кого украинские диверсанты оставили взрывчатку.
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Александр Бойцов