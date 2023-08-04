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Украинские диверсанты заминировали детскую площадку в Новой Каховке

04 августа 2023, 10:16

Фото: istockphoto/aerogondo

Боевики украинской диверсионно-разведывательной группы заминировали детскую площадку в городе Новая Каховка Херсонской области. Взрывчатку обнаружила 63-летняя женщина во время уборки двора на Соборной улице.

Дворник немедленно обратилась в экстренные службы. Как сообщает телеграм-канал Mash, самодельное взрывное устройство (СВУ) подъехавшие полицейские обнаружили между качелями и горкой. К счастью, дворники начинают работу ранним утром, поэтому СВУ было найдено до того, как на площадку пришли играть дети.

Были вызваны саперы и взрывотехники, которые обезвредили самодельную бомбу. В настоящее время правоохранители проводят следственные действия с целью выяснения, когда и для кого украинские диверсанты оставили взрывчатку.

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#дети
#дворник
#полицейские
#взрывчатка
#детская площадка
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Украина начала использовать второй эшелон войск
WP: ВСУ бросили в бой второй эшелон войск под Работино
04 августа 2023, 10:16

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

ВСУ начали использовать в бою второй эшелон войск для наступления на населенный пункт Работино Запорожской области. Об этом пишет американское издание The Washington Post.
Авторы статьи сообщают, что для наступления на населенный пункт Работино, украинские военнослужащие задействовали для наступления 10-й армейский корпус.  

Также, издание приводит слова аналитика Института исследований внешней политики Роба Ли. Он указал на важность последней недели боев, в ходе которых, ВСУ задействовали дополнительные расчеты. Ли заявил, что решение о подключении к военным действиям второго эшелона, являются импровизацией в рамках проводимого наступления.  

Отмечается, что сражение за населенный пункт Запорожской области идет в 2,5 километрах от ближайшей линии российской обороны. 

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#всу
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#сво
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Марочко сообщил о переброске Украиной средств РЭБ в Харьков
Марочко: ВСУ перебрасывают западные средства РЭБ на Купянское направление
04 августа 2023, 10:02

Фото: iStock/Tomas Ragina

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ перебрасывают западные средства обнаружения целей, радиоэлектронной разведки и комплексов радиоэлектронной борьбы в Харьков. Об этом он сообщил в беседе с изданием РИА Новости.
Военный эксперт сообщил, что в Харьков прибыла партия средств РЭБ иностранного производства. 

Прежде, Марочко рассказал о захвате большого количества натовского оружия российскими бойцами. Он заявил, что на местах базирования ВСУ, были обнаружены техника и оружия западного производства. Военный эксперт отметил, что после изучения экспертами, трофейное вооружение отправится на склады, где будет определена ​его дальнейшая судьба.

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#эксперт
#техника
#вооружение
#всу
#вс рф
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ВС РФ обнаружили иностранных наемников ВСУ под Угледаром
Российские военные отметили присутствие иностранных наемников ВСУ под Угледаром
04 августа 2023, 09:36

Фото: iStock/ zabelin

Бойцы ВС РФ обнаружили присутствие иностранных наемников ВСУ под Угледаром. Об этом сообщил военнослужащий стрелкового батальона имени Дмитрия Донского.
По словам российского военнослужащего, иностранные наемники были обнаружены под Угледаром. ​Об этом пишет издание РИА Новости. 

На стороне ВСУ осуществляют военные действия иностранные бойцы, об этом свидетельствует английская речь, которую удалось зафиксировать посредством радиоперехвата. Собеседник агентства отметил, что разведывательные данные российской стороны подтвердились в части того, что на Украине присутствуют наемники из других стран.  

Ранее, сообщалось о поражении ВС РФ базы иностранных наемников в Измаиле. 

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#всу
#вс рф
#наемники
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Киев не жалеет западных кассетных боеприпасов в промзоне Авдеевки
РИА Новости: Киев активно использует кассетные бомбы в Авдеевке
04 августа 2023, 08:09

Фото: iStock/ Semen Salivanchuk

Российский снайпер заявил, что ВСУ не жалеют кассетных боеприпасов в промзоне Авдеевки. Об этом он сообщил изданию РИА Новости.
По словам российского бойца, от кассетных боеприпасов, которые ВСУ активно применяют в бою, сложно укрыться в окопах. Он отметил, что украинские военнослужащие применяют такой вид вооружения, преимущественно, в промышленной зоне Авдеевки, чтобы сдержать наступления войск ВС РФ.

Собеседник издания рассказал, что противник наносил удары кассетными боеприпасами по российским подразделениям на протяжении двух часов. Он также отметил, что между обстрелами был промежуток в несколько секунд, после чего, атака продолжалась. 

Таким образом, ВСУ пытаются накрыть позиции российских бойцов и прервать их дальнейшее продвижение в Авдеевку, заключил снайпер. 

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#вооружения
#атака
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Минобороны заявило об атаке Крыма 13 беспилотниками
Минобороны: ВС РФ пресекли попытку ВСУ осуществить теракт с помощью БПЛА в Крыму
04 августа 2023, 07:06

Фото: iStock/vladj55

Минувшей ночью Крым атаковали беспилотники самолетного типа, 10 из них сбили силы ПВО, еще три выведены из строя средствами РЭБ. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.
В результате атаки противником объектов республики, пострадавших и разрушений нет. В ведомстве также сообщили, что украинские формирования выпустили 13 БПЛА в районе Крымского полуострова. Все дроны были перехвачены и ликвидированы.

Ранее, о срабатывании систем ПВО сообщил глава региона Олег Крючков.  ВСУ также предприняли попытку атаки военно-морской базы в Новороссийске. Вражеские катера были уничтожены. В результате террористического акта со стороны украинских военнослужащих, никто не пострадал.  

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Российские танкисты уничтожили украинский склад боеприпасов в Херсонской области
04 августа 2023, 06:08

Фото: РИА Новости: Константин Михальчевский

Российские танкисты в Херсонской области уничтожили склад, на котором хранились боеприпасы для Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости рассказал военнослужащий с позывным «Золотой».
По словам танкиста, стрельба велась по складу, который был выявлен заранее.

«Обычная техника, БМП, а также склады — наши плановые цели. <...> Нам приходят координаты, выезжаем в точку, рассчитываем все показания и наносим поражение, нас координируют беспилотники. <...> отработали — и мгновенно уезжаем, чтобы не засекли, потому что жизнь дороже», — пояснил журналистам «Золотой».

На кадрах, снятых с помощью БПЛА, видно, как по складу наносится точный удар, после чего вверх поднимается столб черного дыма.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#боеприпасы
#сво
#херсонская область
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Российские силовики вычислили военкомов ВСУ в ДНР
04 августа 2023, 03:34

Фото: Enrique_Ramos_Lopez

Российские спецслужбы сумели вычислить военкомов Вооружённых сил Украины (ВСУ) на подконтрольной Киеву территории ДНР, сообщает РИА Новости cо ссылкой на представителя силовых структур.
Речь идет об уроженце Донецкой области Вадиме Атрюхе и уроженцах Мурманской области: Андрее Глущенко и Сергее Петрове. Все они до 2014 года проходили военную службу в Донецке, а затем, после госпереворота на Украине, участвовали в так называемой антитеррористической операции (АТО) на Донбассе. Сейчас все трое проводят «мобилизационные мероприятия» для ВСУ.

«Именно они являются причиной того, что мобилизованные граждане Донецкой области с временно подконтрольной Украине территории вынуждены воевать со своими соседями в ДНР», — отметил в беседе с РИА Новости собеседник из числа российских силовиков.

Ранее первый замминистра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк сообщил, что в стране продолжает нарастать проблема уклонения от мобилизации в ВСУ. Он призвал украинские правоохранительные органы вплотную заняться данной проблемой.

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#мобилизация
#украина
#всу
#россия
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Американский эксперт заявил, что с начала СВО ВСУ потеряли более 300 тысяч бойцов
Макгрегор: ВСУ потеряли от 300 до 350 тысяч человек с начала проведения СВО
03 августа 2023, 22:34

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Потери личного состава Вооруженных сил Украины с начала специальной военной операции составляют свыше 300 тысяч человек, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Jeremy Ryan Slate.
«Украинские войска находятся в ужасающем состоянии. От того, что было год назад, остался только скелет. Мы подсчитали, что украинцы потеряли от 300 до 350 тысяч человек, может даже больше», - прокомментировал ситуацию Макгрегор. 

Ранее Макгрегор заявил, что Вашингтон совершил серьезную ошибку, недооценив Москву, и превратил Украину в огромное кладбище. Эксперт добавил, что все украинские поля усеяны трупами боевиков ВСУ. Самым разумным решением сейчас станет заключение мира с Россией, считает Макгрегор.

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ВСУ описывают плотность российских минных полей как «неимоверную»
CNN: Контрнаступление ВСУ проходит трудно из-за российских ловушек и минных полей
03 августа 2023, 22:10

Фото: iStock/Dmytro Falkovskyi

Вооруженные силы Украины с трудом пробираются через российские минные поля при контрнаступлении, сообщает CNN.
«Украинские вооруженные силы с трудом пытаются пробить российские оборонительные линии, поскольку танковые ловушки и минные поля снижают прогресс. Один украинский официальный представитель описал плотность мин как «неимоверную», - прокомментировали ситуацию журналисты. 

Ранее в NYT рассказали, что Вооруженные силы РФ организовали минные поля таким образом, что ВСУ вынуждены нести колоссальные потери в технике. У Киева просто нет необходимого оборудования для правильного обезвреживания минных полей, в результате чего – запасы как западной, так и украинской техники редеют на глазах.

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#мина
#всу
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#сво
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