Украинские диверсанты расстреляли машину с мирными жителями в районе Угледара в ДНР

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko
Диверсанты ВСУ расстреляли машину с мирными жителями в районе Угледара в Донецкой Народной Республике.
Действиям ВСУ помешала российская артиллерия. ВС РФ нанесли удар вблизи украинских формирований, в результате чего, диверсанты покинули место преступления в спешке. По данным портала, ВСУ организовали засаду на одном из участков Угледарского направления. Мирные жители, которые двигались по дороге, контролируемой диверсантами, были хладнокровно убиты.
Читайте также:
Расчет «Солнцепека» поразил скопление живой силы ВСУ под Курдюмовкой
Под Херсоном пресечены попытки ВСУ форсировать Днепр
«РВ»: Рязанские десантники успешно отражают атаки ВСУ на флангах Артемовска
Анастасия Крестьянова