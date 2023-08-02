Украинские медики раскрыли реальное число раненых при контрнаступлении

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Украинские медицинские посты получают «постоянный поток солдат» с ранениями и травмами, пишет издание The New York Times со ссылкой на украинских медиков.
«Временные медицинские посты... получают постоянный поток солдат, раненных в ходе боевых действий. Их число колоссальное», - прокомментировали ситуацию украинские медслужащие.Они также отметили, что военных с огнестрельными ранениями сейчас крайне мало, в основном в госпиталя везут солдат, травмированных на минных полях.
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Евгения Парфентьева