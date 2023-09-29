Украинские пилоты приступили к обучению в США

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Первая группа украинских летчиков начала процесс обучения на территории Соединенных Штатов, объявила заместителем пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх в своем аккаунте в Twitter.
Она подчеркнула, что обучение включает в себя языковую подготовку, и сообщила, что курсы английского языка уже начались. При этом детали, такие как количество летчиков и сроки завершения курсов, не были разглашены. Сабрина Сингх отметила, что продолжительность языковой подготовки будет зависеть от индивидуальных навыков и профессионализма обучающихся.
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Артем Кузьмин