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Украинские пилоты проходят обучение в Швеции

Aftonbladet: пилоты ВСУ изучают истребители Gripen
14 сентября 2023, 14:43
Фото: iStock/OperationShooting

Фото: iStock/OperationShooting

Пилоты из Украины проходят «ознакомительный тренинг» в Швеции, чтобы изучить системы истребителей JAS Gripen. Об этом сообщает газета Aftonbladet.

Уточняется, что, если правительство Швеции соберётся поставить Украине эти истребители, обученные лётчики ВСУ смогут начать использовать их для выполнения боевых задач уже в середине следующего лета.

Ранее эксперт Академии военных наук Владимир Прохватилов заявил, что из-за низкой цены и простоты шведские военные самолёты JAS Gripen называют «истребителями для бедных». Он предположил, что поставками Украине этих машин Швеция хочет просто избавиться от старой техники, чтобы освободить место для новой.

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#швеция
#украина
#обучение
#всу
#лётчики
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В Польше восхитились безупречной тактикой российских десантников
Myśl Polska: Российские десантники успешно срывают атаки ВСУ
14 сентября 2023, 15:15

Российские подразделения ВДВ, отправленные на укрепление позиций, успешно отбивают украинские атаки, об этом пишет журналист Кшиштоф Подгурский в статье для Myśl Polska.
«На флангах их (ВСУ) начали «давить» русские десантники. А ведь в Польше и Германии некоторые аналитики-пропагандисты уже чертили карты и писали аналитические статьи о прорыве русской обороны. Хочется их спросить: зачем? Какие были для этого основания?», - прокомментировал ситуацию Подгурский.

Обозреватель отметил, что именно после успехов российских десантных войск, западные проукраинские пропагандисты начали безосновательно «поливать помоями» ВС РФ. Как только ситуацию выходит из-под контроля, «маски профессионализма» моментально слетают, заключил Подгурскикй. 

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#всу
#вс рф
#польша
#вдв
#контрнаступление
#сво
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Российские силы сбили украинский вертолет Ми-8 в ДНР
МО: Авиация и ПВО за сутки сбили украинский вертолет Ми-8 и 53 беспилотника
14 сентября 2023, 14:39

Фото: iStock/MMADIA

За минувшие сутки российские силы ПВО уничтожили украинский вертолет Ми-8 и 53 дрона, об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой народной республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны перехвачены четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS», - прокомментировали ситуацию в ведомстве. 

Также за прошедшие сутки в зоне СВО было сбито или подавлено 53 дрона ВСУ.

В четверг, 14 сентября, в Чёрном море своевременно обнаружен и ликвидирован безэкипажный катер Вооруженных сил Украины.

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#украина
#сво
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#вертолёт
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В Чёрном море уничтожен очередной безэкипажный катер ВСУ
14 сентября 2023, 14:19

Фото: iStock/bbsferrari

В четверг, 14 сентября, в Чёрном море своевременно обнаружен и ликвидирован безэкипажный катер Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны России.
«14 сентября в акватории Чёрного моря морской авиацией Черноморского флота был обнаружен и уничтожен безэкипажный катер ВСУ», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Ранее в министерстве также сообщили, что минувшей ночью пять безэкипажных катеров ВСУ предприняли попытку атаки патрульного корабля Черноморского флота «Сергей Котов» в Черном море. Уточняется, что пять вражеских беспилотных катеров были ликвидированы огнем из штатного вооружения корабля. Таким образом, попытка атаки была пресечена.

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#всу
#минобороны рф
#море
#вооружения
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Во время обстрела в Донецке пострадали два пассажира маршрутки
14 сентября 2023, 13:08

Фото: istockphoto/RamonCast

В Донецке два человека были ранены при попадании украинского снаряда в маршрутный автобус. Прилеты были зафиксированы в микрорайоне шахты № 7 Петровского района.
Об этом в своем телеграм-канале написал мэр города Алексей Кулемзин. Он рассказал, что рейсовый микроавтобус следовал по маршруту № 93, когда в непосредственной близости от него разорвался снаряд. В окнах маршрутки были выбиты стекла, ранения получили мужчина и женщина, добавил глава городской администрации. Он сообщил, что личные данные пострадавших в настоящее время уточняются.

По сообщению представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации в Донбассе, по Петровскому району артиллеристы ВСУ выпустили три снаряда натовского калибра 155 миллиметров. Также в представительстве добавили, что в Кировском районе женщина 1961 года рождения получила ранения в результате разрыва кассетного суббоеприпаса.

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#донбасс
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РИА Новости рассказали откуда ВСУ возьмут пополнение для «контрнаступа»
14 сентября 2023, 12:20

Фото: istock / Liudmila Chernetska

Украинские власти предпринимают меры для продолжения контрнаступления, в ходе которого страна не смогла добиться серьезных результатов, а только понесла огромные потери.
Для возобновления контрнаступления Украина должна немедленно обновить ряды военных, о методах сообщает РИА Новости.

В сентябре 2023 года украинские власти изменили критерии годности к военной службе, теперь на поле боя могут мобилизировать граждан, переболевших туберкулезом, людей, имеющих расстройства нервной системы и даже бессимптомно болеющих ВИЧ-инфицированных.

Также для восполнения армии Украины депутаты предложили экстрадировать мужчин, покинувших территорию Украины. К примеру, Польша согласилась передать уклонистов на родину. При этом некоторые европейские страны отказались выдавать украинцев. Последним способом восполнения ВСУ стал призыв женщин на фронт. 

Каких-либо серьезных подвижек на фронте в ходе контрнаступления Киев не смог добиться. При этом власти отвергают любые дипломатические инициативы и призывы сесть за стол переговоров. 

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#украина
#всу
#киев
#солдат
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ВСУ стремятся любой ценой пополнить свои ряды для контрнаступления
14 сентября 2023, 12:00

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

За три месяца контрнаступления ВСУ не добились заметных результатов, зато понесли ощутимые потери. Для продолжения боевых действий Киеву необходимо любой ценой восполнить убыль в живой силе и они пытаются это сделать самыми различными способами.
Военное положение и мобилизация вызвали колоссальный отток людей из страны. По оценкам ООН, бал период, когда цифра уехавших за рубеж достигала 12,6 миллиона человек. Правда, позже часть из них вернулись. В настоящее время количество украинских беженцев за границей оценивается в 6,2 миллиона человек, передает РИА Новости. Выезд гражданам призывного возраста, то есть от 18 до 60 лет, за пределы Украины запрещен. Но многие идут на различные ухищрения, чтобы обойти этот запрет. Платят взятки либо незаконно пересекают границу. На этом фоне киевские власти изменили критерии пригодности к военной службе, упразднив часть ограничений. Теперь служить могут даже люди с легкими психическими расстройствами.

Украина пытается также добиться экстрадиции своих граждан призывного возраста с территории государств, где они находятся в статусе беженцев. Это, например, может касаться тех, кто купил белый билет и уехал за границу. Но на практике добиться этого будет непросто. Венгрия, например, уже заявила, что не станет высылать украинских беженцев и передавать сведения о них. Аналогичную позицию заняла Австрия. В СМИ писали, что Польша готова экстрадировать украинцев, но позже Варшава это опровергла. Для высылки нужен международный ордер и решение польского суда.

Помимо уклонистов и беженцев, украинские власти собираются пополнить ВСУ за счет женщин. С 1 октября все работницы медицинской сферы обязаны встать на воинский учет. В Киеве отмечают, что речь о мобилизации женщин пока не идет. Однако рекламная кампания на эту тему в ВСУ уже развернута. За лето украинские войска потеряли тысячи бойцов, не добившись заметных успехов. Следовательно, мобилизация продолжится «до последнего украинца».

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Еще один мужчина пострадал при обстреле Курской области
14 сентября 2023, 11:29

Фото: iStock/Mikhail Dmitriev

Приграничные районы Курской области находятся под обстрелом ВСУ. Помимо одного погибшего стало известно о еще одном пострадавшем мужчине, он получил лёгкое ранение. Об этом рассказал глава региона Роман Старовойт.
«ВСУ продолжают обстреливать приграничные районы Курской области. Прилеты зафиксированы в деревне Елизаветовке, посёлках Тёткино и Краснооктябрьский Глушковского района», - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в результате обстрелов пострадал один мужчина. Он получил легкое ранение и госпитализирован в Глушковскую ЦРБ. Там он находится под присмотром медиков.

Ранее Старовойт также сообщал, что при обстреле спиртзавода в посёлке Тёткино погиб один человек. Он скончался до приезда скорой помощи.

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#telegram
#всу
#ранение
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Последние новости СВО: обстановка на фронте, какие позиции занял противник
14 сентября 2023, 11:21

Фото: iStock/Zinkevych

Минувшей ночью украинские формирования предприняли очередную попытку атаки объектов инфраструктуры на территории РФ. О том, куда ВСУ нанесли удары, удается ли российским военным отражать атаки противника, и какая ситуация складывается в зоне СВО, расскажет редакция «Радио 1».

ВСУ атаковали патрульный корабль «Сергей Котов»


В Минобороны РФ сообщили, что ВСУ атаковали патрульный корабль «Сергей Котов» с использованием пяти без экипажных катеров в районе 05:00 мск. Катера противника были уничтожены ответным огнем российского судна в акватории Черного моря.

11 беспилотников сбито над Крымом


                                                                                                   Фото:iStock/gutaper

В Министерстве обороны также сообщили о сбитых беспилотниках противника над территорией Крыма. Украинские военнослужащие выпустили 11 беспилотников, которые были обнаружены и перехвачены системами российской ПВО. Противник использовал дроны самолетного типа.  По данным ведомства, в результате атаки никто не пострадал.


Брянскую область атаковали дроны


Кроме того, ведомство сообщило об уничтожении шести беспилотников ВСУ силами ПВО  в Брянской области. Позже, информацию об атаке беспилотниками подтвердил глава региона Александр Богомаз. В результате происшествия, никто не пострадал.

ВСУ обстреляли Курскую область


Губернатор региона Роман Старовойт сообщил, что ВСУ нанесли удары по двум заводам в Курской области. В результате обстрела поселка Теткино минометными снарядами, погиб один человек. Глава региона также добавил, что противник дважды открывал огонь по приграничному поселку Гордеевка, обошлось без жертв.

Минобороны сообщило об уничтожении очередных украинских БПЛА
Минобороны сообщило об уничтожении очередных украинских БПЛА

Взрывы в Кривом Роге


Издание «Зеркало недели» сообщило о взрывах в Кривом Роге спустя час после того, как на территории Украины была объявлена воздушная тревога. Власти страны призвали местных жителей не покидать укрытия и предупредили их о возможной ракетной атаке. По информации портала, взрывы прозвучали в подконтрольной ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей.

Последние новости СВО


По информации телеграмм-канала «Рыбарь», украинские военнослужащие продолжают обстрелы населенных пунктов с мирными жителями. В результате ударов, получили ранения шесть человек. В районе Новодонецкого и Новомайорского ВСУ продолжают наносить атаки по российским позициям, однако, ВС РФ справляются с натиском противника на данном участке. Аналогичная ситуация складывается у Приютного. ВСУ осуществили две атаки на российские позиции, однако, обе попытки наступления были отражены.

                                                                                                   Фото:iStock/Aleksandr Golubev

Сводками с линии фронта поделился телеграмм-канал WarGonzo. Минувшей ночью шли бои на Запорожском направлении. Российские военнослужащие наносили удары по позициям ВСУ в районе села Работино. На южном фланге обороны Бахмута российские войска предприняли серию успешных контратак.

Противник попытался закрепиться в Клещеевке. ВСУ заняли позиции в населенном пункте, но продолжают находиться под плотным огнем российских войск.
На Луганском направлении ВС РФ атаковали в Серебрянском лесном массиве со стороны Дибровы, у Новоегоровки и Синьковки. Успешно атаковали российские войска на южном фланге обороны Бахмута. 

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#взрывы
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#новости
#всу
#вс рф
#пво
#воздушная тревога
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Экс-разведчик США Риттер: Армия России скоро уничтожит ВСУ
14 сентября 2023, 11:10

Фото: istock / JARAMA

Оснащенные и подготовлены на должном уровне войска ВС РФ в ближайшее время уничтожат слабую армию Украины. Об этом заявил экс-разведчик США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.
По словам Риттера, ВСУ потеряли много сил, как боевых, так и людских. Армия России обладает существенным преимуществом в личном составе и технике, украинские войска не смогут противостоять им, заявил эксперт.

«Они только что бросили в бой последние три стратегические бригады, которые украинский генштаб держал в резерве. Знаете, где сейчас эти три бригады? Их уничтожают прямо на месте, они даже никуда не продвинулись», – высказался бывший американский разведчик.
 ВСУ после очередной попытки атаки потерпят поражение, все будут окружены и уничтожены, резюмировал эксперт.

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