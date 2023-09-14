Украинские пилоты проходят обучение в Швеции

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Пилоты из Украины проходят «ознакомительный тренинг» в Швеции, чтобы изучить системы истребителей JAS Gripen. Об этом сообщает газета Aftonbladet.
Ранее эксперт Академии военных наук Владимир Прохватилов заявил, что из-за низкой цены и простоты шведские военные самолёты JAS Gripen называют «истребителями для бедных». Он предположил, что поставками Украине этих машин Швеция хочет просто избавиться от старой техники, чтобы освободить место для новой.
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Анастасия Чинкова