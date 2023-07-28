Украинские ПВО не смогли сбить ни одного российского дрона на Луганском направлении

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Украинские системы ПВО за минувшую неделю не смогли сбить ни одной цели на Луганском направлении, заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в интервью «РИА Новости».
«За истекшую неделю при отражении атак наших военно-космических сил украинским расчетам ПВО не удалось поразить ни одной цели как советскими, так и поставленными западом образцами комплексов», - прокомментировал ситуацию Марочко.
Напротив, все попытки ВСУ атаковать воздушные цели оборачивались ответными ударами, уничтожающими как личный состав, так и технику противника, заключил Марочко.
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Евгения Парфентьева