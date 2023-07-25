Украинские СМИ сообщают, что три села в ЛНР перешли под контроль ВС РФ

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Сёла Надежда, Сергеевка и Новоегоровка, которые находятся возле Кармазиновки Луганской области, перешли под контроль российских сил. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
«По Новоегоровке информация, к сожалению, подтвердилась. На волне хаоса некоторые подразделения отошли от Надежды и Сергеевки, опасаясь окружения», – говорится в Telegram-канале издания.
Напомним, 25 июля Минобороны России заявило, что силами бойцов 15-ой мотострелковой бригады Сергеевка на Краснолиманском направлении в ходе контратаки полностью освобождена от украинских военных и перешла под контроль ВС РФ. На данном направлении российским военным удалось продвинуться на четыре километра по линии соприкосновения и на два – в глубину украинской обороны. При этом потери противника за минувшие сутки составили порядка 190 человек живой силы.
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Элина Позднякова