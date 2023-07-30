Украинские СМИ сообщают о взрывах в Херсоне

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Взрывы произошли в подконтрольном украинским властям Херсоне, сообщает издание «Суспильне» («Общественное»). Подробности не приводятся. Воздушная тревога в контролируемой Киевом части Херсонской области не объявлялась.
По информации украинского издания «Зеркало недели», взрывы слышны в Корабельном районе и центре города.
При этом воздушная тревога на той части Херсонской области, которая подконтрольна официальному Киеву, вечером 30 июля не объявлялась.
С 10 октября российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России, как указывал Владимир Путин. В связи с этим, воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, а периодически и по всей стране.
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При этом воздушная тревога на той части Херсонской области, которая подконтрольна официальному Киеву, вечером 30 июля не объявлялась.
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Артем Путинцев