Украинские СМИ сообщают о взрывах на юге Одесской области

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Взрывы произошли на юге Одесской области. Об этом сообщило украинское издание «Думская». Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в регионе была объявлена воздушная тревога.
На этой неделе ВС РФ нанесли целую серию ударов по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, с помощью которых украинская армия планировала теракты против России.
Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что проведённые российской армией в ночь на 23 июля удары стали самыми масштабными за всё время ведения спецоперации.
С 10 октября российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России, как указывал Владимир Путин. В связи с этим, воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, а периодически и по всей стране.
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Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что проведённые российской армией в ночь на 23 июля удары стали самыми масштабными за всё время ведения спецоперации.
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Артем Путинцев