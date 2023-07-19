Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одессе и Днепропетровской области

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что дополнительные и социальные выплаты, установленные президентом РФ Путиным для поддержки семей участников СВО, должны своевременно и гарантированно дойти до военных. Об этом он сообщил во время заседания координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил России.