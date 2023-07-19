Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одессе и Днепропетровской области

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В Днепропетровской области Украины слышны взрывы, об этом сообщает телеканал ТСН. В Одессе сработала система ПВО, пишет «РБК Украина».
В свою очередь, российский Telegram-канал «Военный Осведомитель» написал о том, что «по региону работают крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Черного моря».
Серии взрывов также были зафиксированы в Сумской и Днепропетровской областях, в Славянско-Краматорской агломерации, а также ввчастях Херсонской и Запорожской областей, находящихся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая город Запорожье. По сведениям военных корреспондентов, по объектам ВСУ работают российские беспилотники «Герань-2».
С 10 октября российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России, как указывал Владимир Путин. В связи с этим, воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, а периодически и по всей стране.
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Серии взрывов также были зафиксированы в Сумской и Днепропетровской областях, в Славянско-Краматорской агломерации, а также ввчастях Херсонской и Запорожской областей, находящихся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая город Запорожье. По сведениям военных корреспондентов, по объектам ВСУ работают российские беспилотники «Герань-2».
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Артем Путинцев